Montero dice que Mazón debería haber dimitido ya y recuerda que las víctimas no quieren compartir el funeral

Por Newsroom Infobae

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, debería haber dimitido hace mucho tiempo y aunque no ha respondido claramente sobre si debe ir o no al funeral de Estado, sí ha recordado que las víctimas no lo quieren compartir con él. En este contexto, ha dejado claro que ella sabría lo que tendría que hacer.

Montero ha realizado estas declaraciones, recogidas por Europa Press, en una entrevista en TVE, donde le han preguntado si cree que Mazón debe acudir o no a los funerales de Estado que se celebrarán el próximo 29 de octubre con motivo del primer año de la DANA que arrasó numerosas localidades valencianas y provocó más de 200 muertos.

"Lo que Carlos Mazón hace mucho tiempo tenía que haber hecho es dimitir", ha exclamado y ha apelado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha asegurado que tenía que haber provocado esa dimisión hace un año.

Pero ha eludido en todo momento responder sobre si debe o no presidir ese funeral de Estado. Se ha limitado a decir que "institucionalmente" el Gobierno se va a relacionar con todas las personas que acudan a este homenaje.

En cualquier caso, Montero ha insistido en que Carlos Mazón se tendría que haber marchado por propia voluntad de la Generalitat Valenciana porque es "un clamor popular". Dicho esto ha cargado contra el PP asegurando que tiene siempre la misma forma de actuar cuando hay una crisis. Así, ha precisado que primero mienten negando la existencia de esa crisis y ha puesto el ejemplo de Andalucía con los cribados o de Ayuso con las residencias de ancianos en la pandemia.

Y en el caso de Mazón, ha apuntado que ha actuado con absoluta "opacidad", falta de transparencia y trasladando siempre que hay un "tercer culpable" que se haga responsable de la situación que ellos no asumen.

En este contexto, ha recordado que las víctimas "no quieren compartir ese funeral y ese espacio" y si se tratara de ella misma, ha dicho que "sabría lo que tendría que hacer".

