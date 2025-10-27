Espana agencias

Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González Ruiz, Premio Pasionaria (IU Xixón)

El Área de la Mujer de IU Xixón ha concedido el Premio Pasionaria a las abogadas laboralistas de la Transición: Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González Ruiz, esta última a título póstumo.

Asimismo, según una nota de prensa de IU, el acto de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo día 2 en un acto público en la Escuela de Comercio de Gijón.

En este sentido, la organización quiere reconocer el compromiso de estas mujeres en la lucha antifranquista y su compromiso con las libertades democráticas, "siempre actuando en defensa del movimiento obrero a través de los despachos laboralistas impulsados por los entonces clandestinos Partido Comunista y Comisiones Obreras, así como su compromiso con el incipiente movimiento vecinal que demandaba mejoras para los barrios más desfavorecidos", han resaltado.

"Un compromiso que han ejercido durante toda su trayectoria profesional y militante", se ha agregado. En el caso de Lola González Ruiz, se ha incicido en que fue herida en la matanza de Atocha y mantuvo su actividad profesional y su militancia política en Izquierda Unida hasta su fallecimiento el año 2015.

Respecto a Carmena, se ha apuntado que esta continuó siendo una referencia en la defensa de los Derechos Humanos desde la judicatura y siguió mostrando su compromiso con los valores democráticos durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de Almeida, es una referente en el feminismo jurídico, su trayectoria política y profesional se caracteriza por la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social.

Se premia, asimismo, la trayectoria de Sauquillos como abogada laboralista ha sido diputada, senadora y eurodiputada, comprometida con el movimiento pacifista y el voluntariado, llegando a ser vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector.

La coordinadora del Área de la Mujer de IU Xixón, Aridane Cuevas, ha resaltado que "las mujeres premiadas en esta edición ejemplifican los valores del galardón en la lucha por la igualdad, la justicia social y la dignidad de las mujeres; contribuyeron además a abrir el camino para la entrada de las mujeres españolas en la abogacía''.

