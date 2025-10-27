Espana agencias

Mañueco culpa a PSOE y Vox de intentar hurtar del debate de las cuentas con "ruido" para sacar "rédito electoral"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este lunes a PSOE y Vox de intentar "hurtar el debate" de los Presupuestos de 2026 "con ruido y excusas para sacar rédito electoral". Además, ha advertido de que ambos partidos ponen "palos en la rueda" al futuro de Castilla y León.

Durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP, Mañueco ha asegurado que el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo ha vuelto a aprobar en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes, y que el martes volverá a registrar en las Cortes después de que la Mesa del Parlamento frenara su tramitación, "no es un mero trámite ni un papel contable", sino "la expresión de una ambición colectiva" y "el primer paso real" para hacer de Castilla y León "una de las tres mejores comunidades de España para vivir, trabajar y formar una familia".

El 'popular' ha contrapuesto la gestión autonómica con la nacional, donde, según ha dicho, "se niega y se hurta al Parlamento el debate presupuestario año tras año". "Aquí también quieren hacer lo mismo", ha manifestado en relación al PSOE y Vox, a quienes ha señalado por tratar "de impedir el debate con excusas para hacer ruido".

FINGEN ESTAR ENFRENTADOS

A juicio de Mañueco ambos partidos "fingen estar enfrentados, pero acaban siempre votando lo mismo y atacando al PP", pese a seguir "tácticas distintas" con un objetivo común: "torpedear los presupuestos y el futuro de Castilla y León".

En su intervención ante la Directiva del PP, Fernández Mañueco ha afirmado que, "a pesar del numerito y del ruido del otro día", en referencia a la decisión de la Mesa de devolver el proyecto de Presupuestos a la Junta, la "pinza" entre PSOE y Vox no ha conseguido boicotear las cuentas autonómicas, sino "sólo retrasarlas", algo que, según ha reiterado, "pretendía perjudicar a Castilla y León". "El PP no va a consentir esa situación", ha garantizado.

Fernández Mañueco ha enumerado las medidas incluidas en las cuentas presentadas por la Junta, entre las que ha destacado la "duplicación" del bono nacimiento, el "incremento" del bono infantil y la creación de un nuevo bono para autónomos, además de la bonificación de peajes, nuevos planes de apoyo a la ganadería, un "aumento" del 80 por ciento en las partidas para vivienda -incluidas las ayudas al alquiler- y el "refuerzo" de los dispositivos contra incendios.

También ha señalado la continuidad de servicios como la educación gratuita de 0 a 16 años, los helicópteros medicalizados en todas las provincias o el autobús gratuito de la Junta a través de la nueva tarjeta Buscyl.

Finalmente, Mañueco ha subrayado que el proyecto presupuestario "no es un eslogan ni una marca", sino "un proyecto de futuro" construido "con las empresas, los trabajadores, los autónomos, los agricultores, los jóvenes, los mayores y quienes cuidan en nuestra tierra".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La defensa del acusado del crimen de Coia alega que actuó bajo "miedo insuperable" y en legítima defensa

La defensa del acusado del

La AN admite un "error" y ordena volver a prisión a las dos españolas retornadas del califato de Estado Islámico

La AN admite un "error"

Sumar confía en que Junts no se prestará a que el Gobierno caiga porque sabe el coste de dárselo a PP y Vox

Sumar confía en que Junts

Vox se niega a valorar una moción de censura por considerarla una táctica de Junts

Vox se niega a valorar

Feijóo: "No es decente que al autónomo le pidan cientos de papeles y un ministro contratase vicios con dinero público"

Feijóo: "No es decente que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza cerca a Carlos

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre estás obligado a seguir con tu mutua después de un accidente laboral”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un gerente de Mercadona es despedido por grabar una reunión con la empresa sobre sus dos últimas parejas, también empleadas: más de 95.000 euros

Un español que vive en Suiza explica los empleos a los que puedes optar si solo hablas castellano

DEPORTES

Las opciones de Carlos Alcaraz

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona