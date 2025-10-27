Mañueco culpa a PSOE y Vox de intentar hurtar del debate de las cuentas con "ruido" para sacar "rédito electoral"

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este lunes a PSOE y Vox de intentar "hurtar el debate" de los Presupuestos de 2026 "con ruido y excusas para sacar rédito electoral". Además, ha advertido de que ambos partidos ponen "palos en la rueda" al futuro de Castilla y León.

Durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP, Mañueco ha asegurado que el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo ha vuelto a aprobar en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes, y que el martes volverá a registrar en las Cortes después de que la Mesa del Parlamento frenara su tramitación, "no es un mero trámite ni un papel contable", sino "la expresión de una ambición colectiva" y "el primer paso real" para hacer de Castilla y León "una de las tres mejores comunidades de España para vivir, trabajar y formar una familia".

El 'popular' ha contrapuesto la gestión autonómica con la nacional, donde, según ha dicho, "se niega y se hurta al Parlamento el debate presupuestario año tras año". "Aquí también quieren hacer lo mismo", ha manifestado en relación al PSOE y Vox, a quienes ha señalado por tratar "de impedir el debate con excusas para hacer ruido".

FINGEN ESTAR ENFRENTADOS

A juicio de Mañueco ambos partidos "fingen estar enfrentados, pero acaban siempre votando lo mismo y atacando al PP", pese a seguir "tácticas distintas" con un objetivo común: "torpedear los presupuestos y el futuro de Castilla y León".

En su intervención ante la Directiva del PP, Fernández Mañueco ha afirmado que, "a pesar del numerito y del ruido del otro día", en referencia a la decisión de la Mesa de devolver el proyecto de Presupuestos a la Junta, la "pinza" entre PSOE y Vox no ha conseguido boicotear las cuentas autonómicas, sino "sólo retrasarlas", algo que, según ha reiterado, "pretendía perjudicar a Castilla y León". "El PP no va a consentir esa situación", ha garantizado.

Fernández Mañueco ha enumerado las medidas incluidas en las cuentas presentadas por la Junta, entre las que ha destacado la "duplicación" del bono nacimiento, el "incremento" del bono infantil y la creación de un nuevo bono para autónomos, además de la bonificación de peajes, nuevos planes de apoyo a la ganadería, un "aumento" del 80 por ciento en las partidas para vivienda -incluidas las ayudas al alquiler- y el "refuerzo" de los dispositivos contra incendios.

También ha señalado la continuidad de servicios como la educación gratuita de 0 a 16 años, los helicópteros medicalizados en todas las provincias o el autobús gratuito de la Junta a través de la nueva tarjeta Buscyl.

Finalmente, Mañueco ha subrayado que el proyecto presupuestario "no es un eslogan ni una marca", sino "un proyecto de futuro" construido "con las empresas, los trabajadores, los autónomos, los agricultores, los jóvenes, los mayores y quienes cuidan en nuestra tierra".