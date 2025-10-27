Espana agencias

Juzgan este martes al acusado del incendio en las Concepcionistas de Cuenca para el que piden 8 años de cárcel

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía pide ocho años de prisión y el internamiento para tratamiento médico para J.B.G., acusado del incendio en la fachada del convento de las Concepcionistas el pasado 3 de mayo de 2024, en el juicio que se celebrará este martes en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía a las que ha tenido acceso Europa Press, J.B.G. se presentó en torno a las 8.30 horas con un bidón de gasolina en la puerta del monasterio, donde en ese momento, además de las monjas, había más personas por ser una hora de culto.

El acusado vertió la gasolina entre las dos puertas de acceso al domicilio y empapó con la misma el felpudo que había en ese lugar, procediendo a prender el felpudo con un mechero, y a tirar en el interior la garrafa de gasolina que portaba, iniciándose un incendio propagándose las llamas y el humo por el interior del edificio hasta el lugar en que residen las religiosas.

En el interior del templo se encontraban tres personas y once monjas en ese momento, dos de ellas con movilidad reducida y alzehimer, las cuales tuvieron que ser desalojadas por la parte interior del edificio por agentes de la Policía Nacional.

El procesado fue retenido en las inmediaciones del monasterio por dos personas que se encontraban en el interior de la iglesia, y que para salir de la misma tuvieron que cruzar las llamas.

El acusado, en el momento de los hechos, padecía esquizofrenia paranoide, consumo de tóxicos (cocaína, cannabis y alcohol) que determinó que las facultades cognitivas "estuvieran totalmente conservadas, pero las volitivas afectadas, aunque no anuladas·, en opinión de la Fiscalía.

En el incendio el Convento de las Concepcionistas, declarado Bien de Interés Cultural, sufrió daños que ascendieron a 211.145,02 euros.

Para el Ministerio Público los hechos relatados constituyen un delito de incendio con peligro para personas y otro de daños en un bien de interés cultural y monumental.

La Fiscalía pide por ambos una pena de ocho años de prisión y la medidas de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado a la anomalía o alteración psíquica y en un centro de deshabituación.

Además, el acusado deberá indemnizar a la orden de la Inmaculada Concepción, si prospera la petición de Fiscalía, una indemnización de 211.145,02 euros por los daños en el monasterio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González Ruiz, Premio Pasionaria (IU Xixón)

Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina

Baldoví cree que la nueva versión sobre la comida revela otra "mentira" de Mazón: "Todas caen como castillos de naipes"

Baldoví cree que la nueva

El PSOE acusa al PP de querer tapar el "desastre" de Mazón en la dana citando a Sánchez en el Senado: "Es una vergüenza"

El PSOE acusa al PP

La defensa del acusado del crimen de Coia alega que actuó bajo "miedo insuperable" y en legítima defensa

La defensa del acusado del

La AN admite un "error" y ordena volver a prisión a las dos españolas retornadas del califato de Estado Islámico

La AN admite un "error"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts decide por “unanimidad” romper

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre estás obligado a seguir con tu mutua después de un accidente laboral”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un gerente de Mercadona es despedido por grabar una reunión con la empresa sobre sus dos últimas parejas, también empleadas: más de 95.000 euros

DEPORTES

Las opciones de Carlos Alcaraz

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona