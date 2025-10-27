Espana agencias

Junts confirma que participará en el interrogatorio a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado

Por Newsroom Infobae

Junts ha confirmado este lunes que asistirá a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' y su portavoz, Eduard Pujol, será el encargado de interrogarle, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

La presencia del partido liderado por Carles Puigdemont en la comparecencia de Sánchez estaba en duda, pero finalmente han decidido acudir a interrogar al jefe del Ejecutivo en el Senado coincidiendo con la decisión de la ejecutiva de Junts de romper con el PSOE.

El encargado de interrogar al presidente del Gobierno por parte de Junts será su portavoz, Eduard Pujol, que tendrá que repartirse el tiempo con el resto de integrantes de su grupo parlamentario --Coalición Canaria, BNG y Agrupación Herreña Independiente--.

Cabe recordar que Junts se ha ausentado prácticamente de todas las comparecencias en esta comisión de investigación, salvo del interrogatorio al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la campaña de las elecciones catalanas.

ERC SE LO PIENSA

La mayoría de los grupos parlamentarios se han ausentado de las más de 90 comparecencias que lleva esta comisión de investigación, aunque la intención del resto de partidos con representación en el Senado es aprovechar la comparecencia de Sánchez para acudir a este foro, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Por grupos de menor a mayor representación, Vox y UPN comparten el Grupo Mixto y es habitual ver a la senadora María del Mar Caballero (UPN) y al senador Ángel Pelayo (Vox) en las sesiones de la comisión de investigación. Además, serán los encargados de preguntar en primer lugar a Sánchez el próximo jueves.

En el caso del Grupo Izquierda Confederal, su portavoz es el senador por Pitiusas Juanjo Ferrer, aunque no podrá acudir, y el grupo todavía está decidiendo qué miembros acudirán a la comparecencia de Sánchez y cómo se repartirán los 50 minutos.

Por su parte, el grupo que conforman ERC y EH Bildu han confirmado que acudirá la portavoz republicana en el Senado, Sara Bailac, y el senador Joan Queralt, aunque todavía no han valorado si intervendrán. En caso de que lo hagan, se repartirán el tiempo con el portavoz de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta.

Y cabe que esperar que el PSOE quiera arropar a Sánchez con su plana mayor en el Senado e incluso no se descarta la posibilidad de que acudan algunos diputados.

