Espana agencias

Feijóo: "No es decente que al autónomo le pidan cientos de papeles y un ministro contratase vicios con dinero público"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que "no es decente" que a un autónomo se le pidan "cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica para trabajar" y, sin embargo, haya habido ministros en el Gobierno de España contratando sus "vicios con dinero público", en alusión al extitular de Transportes, José Luis Ábalos.

Así lo ha asegurado el acto de entrega de los XXIV Premios Autónomo del Año en el Auditorio del Banco Santander organizado por ATA --que ha clausurado su presidente, Lorenzo Amor--, al que han asistido de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.

En su intervención, Feijóo ha criticado duramente la "brutal subida de cotizaciones anunciada" por el Gobierno y las subidas de impuestos, recalcado que "trabajar duro debe ser premiado, no penalizado" porque "los autónomos no son ricos malvados" sino que "son trabajadores".

En este punto, ha aludido a los casos de corrupción que han afectado a miembros del Gobierno y del PSOE. "Yo me niego a vivir en un país donde pueden circular maletines de billetes por los ministerios y al autónomo no se le pasa ni media", ha enfatizado.

Es más, ha dirigido sus ataques contra el exministro Ábalos, que sigue siendo diputado en el Congreso, adscrito al Grupo Mixto. "No es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica sólo para trabajar y ha habido ministros contratando sus vicios con dinero público. Yo no creo en ese país", ha indicado.

"LA CLASE MEDIA LANGUIDECE"

En su intervención, Feijóo ha desgranado algunas de las medidas de su plan de autónomos, que presentará en breve: tarifa cero para los nuevos autónomos el primer año; eximir del pago de IVA a los que facturen hasta 85.000 euros al año y que beneficiaría a 1,4 millones de autónomos; y menos burocracia.

Feijóo ha dicho que España no se explica "sin la valentía de quienes empeñan su dinero y su tiempo para generar riqueza y oportunidades". A su juicio, se trata de que no se "criminalice" ni la libertad, ni el esfuerzo ni el éxito. "Menos trabas, menos impuestos, menos miedo", ha defendido.

Además, el líder del PP ha denunciado que con Sánchez los salarios medios siguen perdiendo poder adquisitivo y progresivamente se acercan al salario mínimo y ha recalcado que esto "no significa igualdad, sino que la clase media languidece y los españoles se empobrecen". "Este país tiene que cambiar el rumbo que está empujando a la pérdida de renta a muchos hogares", ha advertido.

Tras acusar al Gobierno de "normalizar lo que no es normal", ha elogiado la labor que realiza la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). "Que los autónomos no convoquen manifestaciones o huelgas no quiere decir que no tengan necesidades y derechos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La defensa del acusado del crimen de Coia alega que actuó bajo "miedo insuperable" y en legítima defensa

La defensa del acusado del

La AN admite un "error" y ordena volver a prisión a las dos españolas retornadas del califato de Estado Islámico

La AN admite un "error"

Sumar confía en que Junts no se prestará a que el Gobierno caiga porque sabe el coste de dárselo a PP y Vox

Sumar confía en que Junts

Vox se niega a valorar una moción de censura por considerarla una táctica de Junts

Vox se niega a valorar

Mañueco culpa a PSOE y Vox de intentar hurtar del debate de las cuentas con "ruido" para sacar "rédito electoral"

Mañueco culpa a PSOE y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García pide al Supremo

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre estás obligado a seguir con tu mutua después de un accidente laboral”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un gerente de Mercadona es despedido por grabar una reunión con la empresa sobre sus dos últimas parejas, también empleadas: más de 95.000 euros

Un español que vive en Suiza explica los empleos a los que puedes optar si solo hablas castellano

DEPORTES

Las opciones de Carlos Alcaraz

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona