Feijóo desgrana su plan de autónomos: tarifa cero el primer año, eximir del IVA si ganan hasta 85.000 y menos burocracia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente este lunes la "brutal subida de cotizaciones anunciada" por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha desgranado algunas de las medidas clave del plan integral de autónomos que su formación presentará en breve: tarifa cero para los nuevos autónomos el primer año; eximir del pago de IVA a los que facturen hasta 85.000 euros al año y que beneficiaría a 1,4 millones de autónomos; y menos burocracia.

"Nuestro plan contemplará una reducción drástica de la burocracia. Para los autónomos que quieran, reduciremos la declaración de cuatro trimestrales a dos semestrales. Para los nuevos autónomos lo dejaremos en una única declaración y progresivamente extenderemos una única declaración al año para todos los autónomos", ha avanzado Feijóo en la entrega de los XXIV Premios Autónomo del Año en el Auditorio del Banco Santander organizado por ATA.

Al acto han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela De Miguel; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; y el presidente de Ceaje, Fermín Albaladejo.

En su intervención, Feijóo ha criticado "la brutal subida de cotizaciones anunciada por el Gobierno hace días". "A mí me da igual que sea un globo sonda o se les haya pillado con el carrito los helados. Lo cierto es que los autónomos no pueden estar solo en boca del gobierno para hablar de subida de impuestos", ha proclamado.

"LOS AUTÓNOMOS NO SON RICOS MALVADOS"

En este punto, ha anunciado algunas de las medidas que formarán parte de su plan de autónomos, que apostará por apoyar "con decisión a quien dé el paso para emprender", con "menos trabas, menos impuestos y menos miedo" y "más libertad para invertir, para crecer y para prosperar". A su entender, "trabajar duro debe ser premiado, no penalizado" porque "los autónomos no son ricos malvados" sino que "son trabajadores".

En primer lugar, ha avanzado que incluirá tarifa cero durante el primer año para todos los nuevos autónomos, que no pagarán cotizaciones a la Seguridad Social. Y si sus ingresos están en el entorno del salario mínimo o tienen menos de 35 años, la tarifa se extenderá también al segundo año, según ha añadido.

Además, el jefe de la oposición ha señalado que en su plan el PP eximirá del pago de IVA a todos los autónomos que facturen hasta 85.000 euros al año. "Eso supone eximir del pago de IVA a 1.400.000 autónomos", ha enfatizado.

Asimismo, Feijóo ha indicado que el plan integral que presentará su partido en "breve" incluirá "medidas específicas para apoyar la maternidad, flexibilizar el pago de cuotas en momentos difíciles y ayudar a levantarse a quienes necesitan una segunda oportunidad".

