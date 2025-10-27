Feijóo acusa a Sánchez de dar el "espectáculo" en la semana de las víctimas de la dana: "Pido un poco de respeto"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de dar el "espectáculo" con sus declaraciones justo la semana en la que se cumple el primer aniversario de la dana, en la que fallecieron 229 personas. Según ha recalcado, él dedicará estos días a rendir homenaje a las víctimas de la tragedia y a sus familiares.

Así se ha pronunciado al término del acto de entrega de los XXIV Premios Autónomo del año 2025 organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Madrid, un día después de que el jefe del Ejecutivo afirmara que es "indecente" que Feijóo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantengan al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de su "negligente" gestión en la dana.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha pedido "un poco de respeto" porque "es la semana de las víctimas y de los familiares de la dana". "Y yo desde luego en esta semana no tengo más objetivo que rendir homenaje a los familiares y a las personas que lamentablemente han perdido la vida", ha enfatizado.

Dicho esto, el presidente del PP ha criticado el "espectáculo" que, a su juicio, dio este domingo el presidente del Gobierno. "No comparto en esa semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del Gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares", ha abundado.

Al ser preguntado por el hecho de que sean las propias víctimas la que estén pidiendo que el presidente de la Generalitat no continúe en su puesto, Feijóo se ha limitado a decir que "hay mucho tiempo" para responder a preguntas. "Pero desde luego esta semana conmigo no cuenten", ha apostillado.

Pese a que cargos del PP en privado dan a Mazón por "amortizado", hasta ahora Feijóo ha aplazado cualquier decisión recordando que el presidente de la Generalitat ha vinculado su futuro a la reconstrucción.

"Seguiremos viendo cómo va la reconstrucción en Valencia y cuál es el futuro político de Mazón. Él hizo esa conexión y es un gesto político que valoro", dijo el presidente del PP este fin de semana en una entrevista en La Nueva España.

CRUCE DE DECLARACIONES ENTRE SÁNCHEZ Y MAZÓN

Este domingo, Sánchez denunció la "negligente" gestión de la dana por parte de Mazón, que causó "una auténtica tragedia" y calificó de "indecente" el apoyo que le están dando Feijóo y Abascal para mantenerle en el cargo.

"El apoyo que le están prestando es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la dana", afirmó Sánchez en un acto en León, que se refirió a la movilización "masiva" de la población valenciana este sábado pidiendo la dimisión de Mazón.

Poco después, el presidente de la Generalitat replicó a Sánchez asegurando que "sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Conferencia Hidrográfica del Júcar y de la Aemet, que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España".

"Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven. Lo miserable es no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada como hace usted, y lo abyecto es afirmar que 'si necesitan ayuda, que la pidan'", respondió Mazón, que cree que el Gobierno "ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción" ni para "seguir con el abandono al que tiene sometido a los valencianos".