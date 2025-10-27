Espana agencias

El PSOE rehúsa valorar la ruptura decidida por Junts hasta escucharla por boca de Puigdemont

Por Newsroom Infobae

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha rehusado valorar la decisión de romper con su partido que la dirección de Junts ha adoptado por unanimidad y ha avanzado que se posicionarán al respecto cuando escuchen las explicaciones que dé el líder de la formación independentista, Carles Puigdemont, en la rueda de prensa que ha convocado para las 17.00 horas.

La decisión la ha adoptado la Ejecutiva de Junts durante la reunión que ha mantenido en Perpignan (Francia) entre las 10 y las 13.15 horas de este lunes y sobre la misma se ha preguntado repetidas veces a Mínguez durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede federal del partido, tras la reunión de la cúpula socialista.

Pero ella ha evitado hacer comentario alguno al respecto remitiéndose a lo que digan después de escuchar a Puigdemont. Eso sí, como han venido haciendo los socialistas desde que Junts anunciara la reunión de este lunes, Mínguez ha insistido en que respetan las decisiones de sus socios de investidura y en que mantienen la "mano tendida" para el diálogo y la negociación con la formación de Puigdemont. "Merece la pena", ha abundado.

EuropaPress

