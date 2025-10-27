El PSOE acusa al PP de querer tapar el "desastre" de Mazón en la dana citando a Sánchez en el Senado: "Es una vergüenza"

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha considerado este lunes una "vergüenza" que el PP haya citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la 'comisión Koldo' del Senado este jueves, un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, señalando que, con ello, los 'populares' intentan "tapar el desastre" y la "negligencia" de la gestión del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la catástrofe.

Así se ha expresado en una rueda de prensa desde la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, desde donde ha llamado "mentiroso" a Mazón y también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de las informaciones que apuntan que Mazón acompañó al 'parking' a la periodista Maribel Vilaplana después de la comida que ambos mantuvieron en el día de la dana.

"Es una nueva mentira más. (Mazón) es un mentiroso. Lo que me duele es que todavía sigue en su cargo, nadie lo entiende. A (Francisco) Camps se le hizo dimitir y a Mazón le aguantan. Y el líder del PP es tan mentiroso como él", ha censurado Mínguez, criticando que los 'populares' "ovacionen" al jefe del Consell "cuando va a actos del PP".

"Lo que tendría que hacer Mazón es escuchar a la calle, dimitir y convocar elecciones. Sigue siendo presidente del PP de Valencia, lo podrían echar y lo aguantan. Una cosa es la negligencia de Mazón, y otra la indecencia de Feijóo de mantenerlo en el cargo", ha añadido.

De la misma forma, ha reprochado que À Punt, la televisión autonómica valenciana, retransmitiera "una corrida de toros de 1997" el pasado sábado a la misma hora que se producía una multitudinaria manifestación en la capital del Turia para pedir la dimisión de jefe del Gobierno valenciano.

"Eso es indecencia, eso es mentir a la cara del ciudadano y eso es reírse de todos nosotros", ha subrayado.

¿MOCIÓN DE CENSURA EN VALENCIA?

Preguntada sobre la posibilidad de que el PSOE valenciano impulse una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo valenciano, Mínguez ha dicho que esta es una "semana de duelo" y de "luto", y que "se tienen que aplicar responsabilidades". "Nosotros pedimos la dimisión de Mazón", ha remarcado.

Sobre la citación a Sánchez en la Cámara Alta, prevista para este jueves, un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, Mínguez ha espetado que "no se puede dar más vergüenza". "No hay respeto ninguno a las familias y las víctimas. Lo que demuestran es que la comisión del Senado es un auténtico circo y una frustración, que es lo único a lo que se acogen", ha recriminado.

"El señor Feijóo, ¿está tranquilo con esa comparecencia del presidente del Gobierno", ha lanzado, antes de preguntar si el líder del PP podrá dormir "tranquilo" después del funeral de Estado por la víctimas de la dana.