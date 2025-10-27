Espana agencias

El PSOE acusa al PP de querer tapar el "desastre" de Mazón en la dana citando a Sánchez en el Senado: "Es una vergüenza"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha considerado este lunes una "vergüenza" que el PP haya citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la 'comisión Koldo' del Senado este jueves, un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, señalando que, con ello, los 'populares' intentan "tapar el desastre" y la "negligencia" de la gestión del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la catástrofe.

Así se ha expresado en una rueda de prensa desde la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, desde donde ha llamado "mentiroso" a Mazón y también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de las informaciones que apuntan que Mazón acompañó al 'parking' a la periodista Maribel Vilaplana después de la comida que ambos mantuvieron en el día de la dana.

"Es una nueva mentira más. (Mazón) es un mentiroso. Lo que me duele es que todavía sigue en su cargo, nadie lo entiende. A (Francisco) Camps se le hizo dimitir y a Mazón le aguantan. Y el líder del PP es tan mentiroso como él", ha censurado Mínguez, criticando que los 'populares' "ovacionen" al jefe del Consell "cuando va a actos del PP".

"Lo que tendría que hacer Mazón es escuchar a la calle, dimitir y convocar elecciones. Sigue siendo presidente del PP de Valencia, lo podrían echar y lo aguantan. Una cosa es la negligencia de Mazón, y otra la indecencia de Feijóo de mantenerlo en el cargo", ha añadido.

De la misma forma, ha reprochado que À Punt, la televisión autonómica valenciana, retransmitiera "una corrida de toros de 1997" el pasado sábado a la misma hora que se producía una multitudinaria manifestación en la capital del Turia para pedir la dimisión de jefe del Gobierno valenciano.

"Eso es indecencia, eso es mentir a la cara del ciudadano y eso es reírse de todos nosotros", ha subrayado.

¿MOCIÓN DE CENSURA EN VALENCIA?

Preguntada sobre la posibilidad de que el PSOE valenciano impulse una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo valenciano, Mínguez ha dicho que esta es una "semana de duelo" y de "luto", y que "se tienen que aplicar responsabilidades". "Nosotros pedimos la dimisión de Mazón", ha remarcado.

Sobre la citación a Sánchez en la Cámara Alta, prevista para este jueves, un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, Mínguez ha espetado que "no se puede dar más vergüenza". "No hay respeto ninguno a las familias y las víctimas. Lo que demuestran es que la comisión del Senado es un auténtico circo y una frustración, que es lo único a lo que se acogen", ha recriminado.

"El señor Feijóo, ¿está tranquilo con esa comparecencia del presidente del Gobierno", ha lanzado, antes de preguntar si el líder del PP podrá dormir "tranquilo" después del funeral de Estado por la víctimas de la dana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González Ruiz, Premio Pasionaria (IU Xixón)

Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina

Baldoví cree que la nueva versión sobre la comida revela otra "mentira" de Mazón: "Todas caen como castillos de naipes"

Baldoví cree que la nueva

La defensa del acusado del crimen de Coia alega que actuó bajo "miedo insuperable" y en legítima defensa

La defensa del acusado del

La AN admite un "error" y ordena volver a prisión a las dos españolas retornadas del califato de Estado Islámico

La AN admite un "error"

Sumar confía en que Junts no se prestará a que el Gobierno caiga porque sabe el coste de dárselo a PP y Vox

Sumar confía en que Junts
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts decide por “unanimidad” romper

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre estás obligado a seguir con tu mutua después de un accidente laboral”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un gerente de Mercadona es despedido por grabar una reunión con la empresa sobre sus dos últimas parejas, también empleadas: más de 95.000 euros

DEPORTES

Las opciones de Carlos Alcaraz

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona