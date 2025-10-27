Delegado del Gobierno en Canarias, tras la visita de Abascal a las islas: "Que vaya a mentir a otro lado"

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha instado al líder de Vox, Santiago Abascal, a que "vaya a mentir a otro lado" tras su visita este fin de semana a las islas de Lanzarote y Gran Canaria y las declaraciones en las que relacionó la inmigración con la falta de seguridad.

Así lo ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una nueva reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias.

"Lamentamos una vez más el discurso de odio, de mentiras y de bulos. En Canarias, pese a recibir el año pasado 18 millones de turistas, seguimos teniendo unos datos de infracciones penales por 1.000 habitantes que nos ponen por debajo de la media nacional", observó.

Pestana apuntó aquí que el archipiélago es uno de los territorios donde más gente llega y, por tanto, ese movimiento económico y movimiento de personas "debería generar algo más de delincuencia y de problemas de convivencia". "Sin embargo --matizó--, seguimos observando que tenemos unos muy buenos datos de seguridad".

Con todo, el delegado del Gobierno hizo especial hincapié en solicitar a Abascal "que vaya a mentir a otro lado porque aquí en Canarias tenemos un clima de convivencia magnífico".

"Yo he visto algún tuit acusando de una violación a un migrante cuando dos días después se detuvo al responsable, que era un español. Las malas personas actúan no por nacionalidad, son malas personas y cometen ese tipo de delitos. No tenemos que estigmatizar a los migrantes cuando alguno realice algún tipo de crimen porque el resto vienen a trabajar y a esforzarse también para sacar este país adelante", resaltó.