Espana agencias

Adelante critica el "ataque" de PP-A a los manifestantes en defensa de la sanidad y que quiera "negar la realidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El responsable de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha criticado el "ataque" del PP-A a las miles de personas que se manifestaron el domingo ante el Palacio de San Telmo de Sevilla en defensa de la sanidad pública tras la crisis con el cribado de cáncer de mama.

En rueda de prensa este lunes, Salvador ha señalado que "miles de andaluces" salieron a la calle para decir "que hace falta más inversión pública" y más información sobre qué ha fallado con el cribado de cáncer de mama y, ante ello, el PP-A que "podría elegir escuchar a las mujeres y tener un mínimo de sensibilidad", ha decidido "atacar a la gente que defiende la sanidad pública andaluza".

"Ha decidido negar la realidad y decir que aquí no pasa nada y que la gente se manifiesta porque está manipulada", ha indicado el dirigente de Adelante, quien ha advertido al Gobierno andaluz del PP-A de que ese "plan de negar la realidad no suele ser eficaz".

"Está negando la realidad y que a día de hoy hay miles de mujeres andaluzas preocupadas y afectadas por el problema de los cribados", ha señalado Salvador, para quien es una "vergüenza" que el Gobierno del PP-A se "meta detrás de los trabajadores de la sanidad a decir que estamos atacando al sistema andaluz de salud".

"No estamos atacando al sistema andaluz de salud, sino que estamos atacando a la gestión del PP en el sistema andaluz de salud, que no es lo mismo", ha señalado Salvador, quien ha denunciado la "política de privatización" del Gobierno de Juanma Moreno.

Ha afirmado que, por los medios de comunicación, se ha conocido que desde principio de 2022 "se dio orden expresa a los empleados públicos para que dejaran de avisar a las mujeres cuando su cribado de cáncer de mama era dudoso", porque "una multinacional llamada NTT, una empresa japonesa, se iba a encargar de gestionar el sistema andaluz de salud".

Ha exigido a la Junta que dé explicaciones al respecto. "Esta empresa era la responsable de dar el aviso y no lo hizo durante años y sospechosamente nunca pasó nada", ha explicado Salvador, quien ha apuntado que esta multinacional japonesa "tiene 129 contratos de más de 253 millones de euros con la Junta de Andalucía".

Según Salvador, el presidente de NTT para Europa y América Latina era Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa en el primer gobierno de José María Aznar.

"La privatización y el dinero público para empresas privadas, que casualmente son empresas privadas donde hay gente del PP en este caso", ha dicho Salvador, quien ha exigido "explicaciones" a la Junta sobre los contratos con esta empresa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo desgrana su plan de autónomos: tarifa cero el primer año, eximir del IVA si ganan hasta 85.000 y menos burocracia

Feijóo desgrana su plan de

Podemos dice que Junts "no va a tumbar el Gobierno" y ve "mucho ruido y pocas nueces" en las amenazas de Puigdemont

Podemos dice que Junts "no

PP pide que la Cámara vasca inste al Congreso a "desbloquear" la reforma legal para combatir la multirreincidencia

PP pide que la Cámara

El PP de Cataluña da "escasa" credibilidad a lo que decida Junts sobre Sánchez y pide elecciones

El PP de Cataluña da

Moreno defiende que "España necesita una nueva reconciliación" y acabar con "privilegios al norte en detrimento del sur"

Moreno defiende que "España necesita
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García pide al Supremo

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un gerente de Mercadona es despedido por grabar una reunión con la empresa sobre sus dos últimas parejas, también empleadas: más de 95.000 euros

Un español que vive en Suiza explica los empleos a los que puedes optar si solo hablas castellano

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Las opciones de Carlos Alcaraz

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona