ACPV pide a la jueza de la dana que cite al exdelegado del Gobierno Eugenio Burriel por un artículo sobre inundaciones

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que se cobró 229 víctimas mortales, que cite al catedrático emérito de la Universitat de València (UV) y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Eugenio Burriel por un artículo que ha publicado en una revista sobre inundaciones y que podría ser "importante" para el procedimiento.

El objetivo es que lo ratifique y de ofrezca las aclaraciones que se estimen convenientes a las partes y que sean admitidas por la instructora.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en la que esta parte informa a la jueza de un artículo titulado 'La experiencia de las emergencias por inundación en la provincia de Valencia entre 1983 y 1990. La importancia de la lectura geográfica de este riesgo', publicado en la revista Cuadernos de ordenación del territorio, y cuyo autor es Burriel.

Eugenio Burriel de Orueta es catedrático emérito de geografía de la UV y doctor en derecho. También fue máximo responsable de la gestión de las emergencias en la provincia de Valencia, como Gobernador Civil, y en toda la Comunitat Valenciana, como delegado del Gobierno, entre diciembre de 1982 y diciembre de 1989, época ésta en que no estaban desarrolladas las competencias en la materia en el Gobierno valenciano.

ACPV destaca la "importancia" de que declare Burriel y de que se incorpore su artículo a la causa, como dictamen pericial, por varios motivos, entre ellos, porque en el mismo se destaca la importancia de poder avisar a tiempo del riesgo de inundación y se explica la respuesta dada en la provincia de Valencia, entre 1983 y 1990, ante diferentes supuestos.

En artículo también se concreta, con ejemplos de esos años, la metodología adecuada para el seguimiento de la emergencia con muy pocos medios; y se analiza el territorio de afección explicando que una simple observación de un mapa de las cuencas de ríos y barrancos es útil para precisar las consecuencias de las lluvias anticipadamente.

Así mismo, en el texto de Burriel se incluye amplia documentación sobre la transmisión de información que, por medios muy rudimentarios, permitieron salvar muchas vidas en situaciones similares a la que se estudia en este procedimiento; y se concluye que en barrancos de recorrido largo y cuenca más amplia, como el Poyo o el de Carraixet, es factible avisar a la población afectada con, al menos, dos horas de anticipación de la llegada de la crecida a Chiva, Torrent y las poblaciones de L'Horta Sud.