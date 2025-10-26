Vox "no contribuirá" por ahora al debate de una moción de censura porque "es una trampa del separatismo" catalán

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que su formación "no contribuirá" al debate de una moción de censura contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez porque, "en estos momentos, y salvo que las cosas cambien, creo que es una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España".

"Nosotros hemos hablado de esa posibilidad hace mucho tiempo --de aceptar una moción de censura, siempre que esta fuera 'instrumental'--, y no solo eso. Somos los únicos que hemos presentado dos mociones de censura contra Sánchez, y lo hemos hecho en solitario, con el voto en contra y con la abstención del Partido Popular en cada una de ellas", ha recordado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación en su visita a Lanzarote.

Sin embargo, ha aclarado que, ahora mismo, hay "muchos" que, por "distintos intereses" se introducen en el debate de presentar una moción de censura, en una alusión clara a los "separatistas, sobre los que advierte que están perdiendo "el apoyo" en Cataluña ante otras fuerzas políticas "ya cansadas de la inmigración masiva". Por lo tanto, ha argumentado Abascal, estos grupos "tienen que sacar la cabeza y chantajear, para que el Gobierno de España les dé algo más, es decir, algo que no pertenece al Gobierno sino a todos los españoles".

Por lo tanto, ha enfatizado que su formación "no contribuirá" al debate de apoyar una moción de censura cuando, en estos momentos, supone "una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España". En ese sentido, "el día que se presente una moción, si la presenta los que tienen número para ello, y no son los separatistas", Vox dirá su posición, si bien siempre hará "todo lo posible por echar a Pedro Sánchez".

MOCIÓN, PERO CON ELECCIONES "INMEDIATAS"

Preguntado por los apoyos de Vox a una posible moción de censura que fuera defendida por Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que su formación siempre ha estado "a favor" de una moción de censura que esté planificada para convocar "elecciones inmediatas", la defienda el líder del Partido Popular o no.

"Nosotros no estamos planteando los nombres, ni necesitamos hacer un debate sobre eso, lo que digo es que me niego a abordar ese debate en estos momentos porque es una trampa del separatismo y eso es lo que me gustaría que quede claro, esa es la posición de Vox en estos momentos", ha reiterado Abascal, que ha advertido este es tan solo "un modo de los separatistas" para "eludir su responsabilidad" en la política migratoria de Cataluña, para que "se deje de hablar de ellos y puedan obtener algo más del chantaje permanente a las instituciones españolas".

"No quiero contribuir a ese debate porque en estos momentos creo que es una trampa de Puigdemont y yo no soy por supuesto ningún lacayo de Puigdemont, como lo es Pedro Sánchez", ha concluido.