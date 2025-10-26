Trabajadores de À Punt y partidos critican la emisión de toros en lugar de la manifestación contra Mazón

Trabajadores de À Punt, PSPV-PSOE, Compromís y Ens Uneix han criticado que la radiotelevisión pública valenciana emitiera este sábado una corrida de toros mientras tenía lugar la duodécima manifestación para pedir la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre que dejó 229 víctimas mortales.

En un comunicado difundido en redes con el 'hashtag' #LaPlantilladÀPNoCalla, empleados de la cadena expresan su "enorme vergüenza" por esta decisión y lamentan que "han vuelto a someter a la radiotelevisión pública valenciana a una avalancha de críticas y un grado de descrédito inaceptables". "La dirección de À Punt es la principal culpable, pero también lo son todos los miembros del Consejo de Administración que lo permiten", subrayan.

"Con el silencio cómplice de la dirección de informativos, À Punt dio la espalda al clamor del pueblo para pedir responsabilidades al presidente Mazón y a su gobierno en la mayor desgracia reciente en el País Valencia. ¡La plantilla no calla!", concluyen.

Asimismo, los comités de empresa de la CACVSA denuncian, en un comunicado difundido en redes, la actuación de la dirección y señalan que un equipo cubrió la protesta, por lo que "podría haber entrado en directo". "Finalmente, la información se dio solo en dos conexiones en directo en el informativo de las 21.00 horas", añaden.

Consideran que se ha hecho un "grave daño" reputacional, por lo que piden "la dimisión de todo el equipo directivo". Igualmente, muestran su apoyo "incondicional" a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas por la dana.

Por su parte, Ricard Gallego, como consejero de À Punt y en representación de los municipalistas, ha expresado su "rechazo más absoluto", ya que la protesta fue "clave" por la "simbólica" fecha. "No fue una manifestación cualquiera", ha sostenido.

Por ello, ha pedido una explicación por parte de la dirección para que diga a los valencianos "cuáles fueron los criterios que llevaron a no interrumpir la emisión de una corrida de toros de 1997 para dar total cobertura de un acontecimiento histórico". "No sirve de nada una televisión pública que no haga conexiones en directo de acontecimientos tan importantes", ha subrayado.

Ante estos hechos, ha avanzado que los municipalistas llevarán el asunto al próximo Consejo de Administración del ente público y esperan que se dé una explicación "clara y convincente".

"Queremos expresar nuestro desacuerdo con esta forma de gestionar la radiotelevisión pública valenciana, la de todos y todas. Creemos que À Punt tiene la responsabilidad de garantizar una información plural y de servicio público, especialmente en momentos tan importante para la sociedad valenciana como los que estamos viviendo. Desde aquí, nuestro reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la fatídica barrancada del pasado 29 de octubre, ahora hace un año", ha manifestado.

"MISERABLE"

En sus redes, la portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, ha compartido los mensajes que ha enviado al presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz. En ellos Cardona expresa que lo que sucedió fue "miserable": "Burlarse de las víctimas y de sus familiares de la manera en la que lo hicisteis es de lo más bajo de podéis caer".

"Digo de lo más bajo y no lo más bajo porque la deriva que lleváis la dirección de À Punt no toca fondo. Poner una corrida de toros de los noventa de Barrera mientras València vive una manifestación histórica muestra claramente lo que has ido a hacer a À punt", ha remarcado.

Y ha añadido: "Con la línea que llevas era lógico, pero yo todavía pensaba que tenías alguna molécula de decencia. Llámame ilusa". Para la portavoz de Intersindical, "Barrera y su partido (Vox) contribuyeron a llenar los servicios de emergencia de cargos ineptos y, cuando estaban en el gobierno y tenían las competencias, eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias fue su medida estrella". "Y vosotros ponéis ayer una corrida de Barrera", ha reprochado a Ordaz.

"No te deseo buen día. Te deseo los mismo sentimientos que tuvieron los familiares de las víctimas cuando supieron lo que programó la que tendría que ser nuestra televisión. Ese servicio público que tú estás degradando", ha incidido.

Asimismo, la Unió de Periodistes ha tildado esta decisión de "insulto" y ha lamentado que es una "indignidad impropia" de una televisión pública, por lo que ha exigido "un cambio de rumbo" y la comparecencia de Ordaz.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE de València, Pilar Bernabé, en un mensaje en 'X', ha calificado esta decisión de "un insulto más" a las víctimas de la dana y al pueblo valenciano. "Dignidad vs vergüenza. Este es el gobierno más indigno que ha tenido la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

También el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha señalado que "la manipulación de la televisión pública valenciana en manos del PP recuerda a la extinta Canal 9". "Pero hemos aprendido y no volverá a pasar, aunque Mazón y el PP lo intenten", ha afirmado, al tiempo que ha hecho referencia al comunicado de los trabajadores como "prueba de esa resistencia".

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tildado de "vergüenza" esta situación, mientras que la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha lamentado que À Punt optara por emitir una corrida de toros de 1997 "en lugar de dar voz en directo a las decenas de miles de valencianas y valencianos indignados con la actuación de la Generalitat y del Ayuntamiento".

En este sentido, ha afirmado que la manifestación fue "histórica" y "una demostración de dignidad y orgullo del pueblo valenciano apoyando a las víctimas de la dana y denunciando la negligencia y el desprecio del gobierno de Carlos Mazón".

CIFRA DE ASISTENTES

Asimismo, ha denunciado que la cifra de asistentes que facilitó la Policía Local de València es "una auténtica vergüenza": "La de ayer fue, junto con la primera, la manifestación con más apoyo para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat. Incluso parece corta la cifra que ofrece la Delegación del Gobierno de 50.000 personas, cuando hablamos de que la cabecera entraba en la Plaza de la Virgen mientras aún salían las últimas personas desde San Agustín".

Para Robles, la alcaldesa de València, María José Catalá, "ha decidido ponerse del lado de quienes actuaron con negligencia, entre los que se encuentra su propio gobierno en los Pobles del Sud de València".

"COBERTURA ADECUADA"

Desde la dirección de À Punt han expresado que respetan "todas las opiniones", pero consideran que la radiotelevisión pública "realizó una cobertura adecuada tanto en redes como en los boletines de radio y en el informativo de la noche, donde fue la noticia principal del sumario que abrió el espacio informativo".

En esta línea, han afirmado que "se dio cobertura en el NTC NIT a este acto con un directo y dos noticias, una pieza larga donde se dio voz a todos los protagonistas y otra con un resumen de las imágenes más relevantes". "Además se emitió otra noticia de la manifestación en Alicante. Esta noticia también se publicó y se actualizó en la web donde fue portada", han agregado.

"Durante todo el día los informativos de À Punt anunciaron esta manifestación y dieron cobertura al acto del Olympia por la mañana. De hecho, el informativo de la noche dedicó diez minutos de 25 de duración a tratar esta manifestación", han manifestado, al tiempo que han indicado que "se ha mantenido el mismo trato informativo en las últimas nueve manifestaciones manteniendo la misma política de programación y emisión".