Espana agencias

Sánchez aboga por el cambio en CyL con Martínez frente al proyecto que comparten PP y Vox de "involución y parálisis"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha abogado este domingo por el cambio político en Castilla y León para que la Presidencia de la Junta esté liderada por el socialista Carlos Martínez frente a la "involución y parálisis" del proyecto que comparten el PP y Vox.

Según ha explicado, "hay que cambiar a Mañueco" al frente de la Junta, pero no "votando a Vox", que apoyaría al actual presidente de la Administración autonómica. "Cualquier persona, da igual lo que vote, sabe que hay que cambiar a Mañueco", ha reiterado.

Al respecto, ha puntualizado que en Castilla y León hay dos siglas diferentes pero que representan el mismo proyecto "de parálisis, involución y decadencia": PP y Vox.

Frente a esta opción solo hay una alternativa "de cambio y de avance" que es el PSOE, con Carlos Martínez al frente para gobernar la Junta. "Por eso quien quiera cambio tiene que apoyar a Carlos Martínez y al PSOE en las próximas elecciones. Todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia, que es, por cierto, lo que tenemos al frente del PP a nivel nacional", ha enfatizado.

Pedro Sánchez se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en el acto público con el que han concluido las Jornadas 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León'.

Durante su intervención, Sánchez también ha criticado a los "negacionistas" de la crisis bovina en Castilla y León y se ha referido a Carlos Martínez como el próximo presidente de la autonomía.

El acto ha contado con la presencia de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara y vicepresidenta primera del Psrtido Socialista Europeo, Iratxe García.

Igualmente, han participado en el acto público el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio y el secretario del PSCyL y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

Entre los asistentes se encontraban, además de simpatizantes leoneses, numerosos procuradores, regidores y representantes socialistas, entre ellos, el que fuera presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, Demetrio Madrid, el único representante socialista que ha habido al frente de la Administración autonómica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Camps (Open Arms) invita a Abascal a subir al buque, en Lanzarote, para ver que la ONG "no es un enemigo"

Camps (Open Arms) invita a

Martínez pide la confianza de los ciudadanos para salir de los "40 años de gris" del PP en CyL

Martínez pide la confianza de

Open Arms recalca que su labor estos meses en Canarias no ha consistido en "rescatar" sino en "sensibilizar"

Open Arms recalca que su

La AN enjuicia a empresarios del oro por fraude fiscal para los que la Fiscalía pide multas de hasta 11 millones

La AN enjuicia a empresarios

La corrupción que afecta al PSOE centrará el control al Gobierno en el Congreso, con preguntas a Sánchez y Montero

La corrupción que afecta al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez culpa a Feijóo

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Laura Encina, experta en finanzas: “La mayoría de la gente ahorra sin objetivos y eso es un error tremendo”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Diez horas diarias de lunes a domingo por 800 euros y sin derecho a vacaciones: la policía nacional detiene a un hostelero por explotación laboral

DEPORTES

Juanma Civera, el joven de

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta