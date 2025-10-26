Espana agencias

Rifirrafe entre Azcón y Puente en redes sociales por la avería de un tren Ouigo en Huesca

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han mantenido una discusión en la red social X a cuenta de la última incidencia ferroviaria ocurrida en Aragón, la avería de un tren Ouigo que este sábado dejó tirados durante más de tres horas a 987 pasajeros que tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil en la localidad oscense de Ballobar.

Tras conocerse la intervención del Instituto Armado para socorrer a los viajeros afectados por el tren 6500 que recorría el trayecto Barcelona Sants-Madrid Puerta de Atocha, el presidente Azcón reaccionó calificando el incidente de "nueva vergüenza".

En una publicación en la red social X en la que enlaza la noticia de la avería un medio de comunicación, escribió: "El destrozo del PSOE de lo que era un orgullo nacional, el tren de alta velocidad, es una auténtica vergüenza. Los aragoneses no nos merecemos semejante desastre y estar continuamente sufriendo averías, anulaciones de viajes y retrasos".

La avería de una de las dos máquinas del tren Ouigo, compañía ferroviaria de alta velocidad y bajo coste que es filial de la francesa SNCF, hizo retroceder el convoy hasta la vía 4 de Ballobar (Huesca), donde quedó apartado para no interrumpir el tráfico ferroviario, según informó el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif.

El ministro Óscar Puente ha reaccionado en la misma red social con un pantallazo en el que Adif ofrecía detalles sobre el incidente del tren Ouigo y el siguiente texto: "Como puedes ver, querido Presidente, el tren de la incidencia es un Ouigo, sobre el que 'el PSOE' no tiene ninguna responsabilidad. Lo que es una vergüenza nacional es tu partido y el charco pestilente en el que habéis convertido la política en este país. ¡Buen domingo!".

El presidente aragonés ha contestado: "Estimado ministro, el deterioro al que habéis llevado las líneas de Alta Velocidad Española, sea la operadora que sea la que los sufra, y los perjuicios y el descrédito que estáis generando sí que es pestilente. Abrazo fuerte".

El ministro Puente ha respondido poco después con una nueva publicación en la que con un pantallazo ha recordado cómo en 2021 el presidente Azcón, al que ha bautizado como "Mazcón" --para relacionarlo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón--, celebró la llegada de Ouigo a Zaragoza. "Pero con lo contento que estaba el Presidente Mazcón con Ouigo", ha escrito.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Camarero responde a Sánchez que "lo indecente es usar el dolor de las víctimas para hacer campaña desde un atril"

Camarero responde a Sánchez que

La ANC reivindica en Urquinaona la "lucha independentista" y la reacción a la sentencia del 'procés'

La ANC reivindica en Urquinaona

Trabajadores de À Punt y partidos critican la emisión de toros en lugar de la manifestación contra Mazón por la dana

Trabajadores de À Punt y

La madrugada de este lunes llegarán a España 19 niños gazatíes gravemente enfermos evacuados por Defensa y Sanidad

La madrugada de este lunes

El PP-A califica como "fracaso absoluto" la concentración en protesta por los fallos en los cribados del cáncer de mama

El PP-A califica como "fracaso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón replica a Pedro Sánchez

Mazón replica a Pedro Sánchez tras sus críticas por la gestión de la DANA: “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia”

Un ciudadano brasileño y residente en Estados Unidos consigue la nacionalidad española tras acreditar que sus apellidos tienen origen sefardí

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

“Si tu hijo se pone malo, puedes ir a recogerlo y tienes derecho a cobrar esas horas”: un abogado explica cómo funciona este permiso

Los autónomos ya pueden deducir sus gastos en redes sociales en el IRPF

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 26 octubre

Tarifa de la luz en España este lunes

DEPORTES

Real Madrid - FC Barcelona,

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: Mbappé adelanta a los blancos en el marcador

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada