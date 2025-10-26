Óscar López advierte a Junts de que deben "elegir entre la España del nodo o la España moderna"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido a Junts de que deben "elegir entre la España del nodo o la España moderna", ante la reunión que la ejecutiva de Junts celebrará este lunes.

"España avanza en derechos y económicamente. No veo ningún sentido a interrumpir ese avance", ha defendido en una entrevista concedida a 'La Vanguardia', recogida por Europa Press este domingo.

También ha defendido el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que es "el gran modernizador de la economía española y la prueba del caso de éxito de la socialdemocracia".

Preguntado por los presuntos casos de corrupción que han afectado al PSOE, ha dicho que han actuado con "contundencia y rapidez" y ha remarcado que no son lo mismo que el PP, textualmente.

CRÍTICAS AL PP

"Es verdad que los meses de junio y julio fueron duros, pero el PSOE reaccionó con contundencia y claridad", ha expresado, y ha añadido que el Gobierno todavía tiene recorrido ante la alternativa de un Gobierno liderado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que según él solo propone fango, en sus propias palabras.

Además, ha afirmado que las propuestas del PP se acercan a las de Vox: "a base de copiar los discursos y las propuestas de Vox, solo se parece y por tanto solo fortalece a Vox. Ese es el drama: una derecha rendida a la ultraderecha".

Preguntado por si el Gobierno continuará si no se aprueban presupuestos ha dicho que "no solo puede, debe", porque, a su parecer, España está creciendo económicamente, crea empleo y recorta el déficit y la deuda.

ILLA

También se ha referido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, del que ha dicho que "su principal acierto es que su agenda es la de la gente".

"En política hace falta mucha más gente como Illa, y mucha menos como Ayuso", ha dicho respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha calificado como presidenta alegal, textualmente.

Ha insistido en su crítica a Ayuso que, a su parecer, "no cumple con la ley de memoria, la del aborto o la de vivienda. Pero son leyes aprobadas para todo el territorio".