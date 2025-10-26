Open Arms recalca que su labor estos meses en Canarias no ha consistido en "rescatar" sino en "sensibilizar"

El fundador y director de Open Arms, Óscar Camps, ha aclarado este domingo que durante en sus meses de campaña en las islas han estado abordando labores de sensibilización y educación, como fruto de un convenio establecido con el Ejecutivo regional, en relación a las críticas vertidas por querer "buscar una foto" con los cayucos que llegan a las islas. "Evidentemente, nuestro equipo siempre tiene que mantener unas horas de práctica, semanales y mensuales, porque así funcionamos", ha justificado el dirigente de la organización.

"No podemos estar en un muelle, parados, sin hacer nada. Nuestro lugar es el mar, y en el mar estará el barco", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, a quienes ha recordado que Open Arms "es una fundación privada, no pública, y que además es mínimo el porcentaje de financiación" que reciben de las administraciones.

De este modo, preguntado por qué no han efectuado rescates en este tiempo, ha dicho que si bien "no hay que pedir permiso para salvar una vida ni para rescatar", su organización no ha llegado a las islas para ejercer esa labor. "Salvamento Marítimo tiene esa función delegada, y lo hacen estupendamente bien, y yo comenté, en su momento, a bordo del buque, que si necesitaran algo, que ya nos llamarán, que ahí íbamos a estar para ayudar".

"Y nosotros, cuando hemos salido al mar a navegar es por hacer nuestras prácticas para cubrir nuestras horas de navegación. Nuestro personal necesita hacer esas horas de navegación y eso es así, le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues siempre encontrará un motivo para cuestionar cualquier cosa que hagamos", ha señalado.