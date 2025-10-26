La corrupción que afecta al PSOE centrará el control al Gobierno en el Congreso, con preguntas a Sánchez y Montero

Los casos de corrupción que rodean al PSOE coparán el próximo miércoles el grueso de las preguntas del Pleno de control al Gobierno en el Congreso, donde la oposición tiene programadas preguntas sobre este asunto para el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su 'número dos' y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El primero en abrir fuego será el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien preguntará a Sánchez si "va a decir la verdad" sobre los casos que corrupción que afectan a su partido y a su entorno, y sobre los que deberá dar cuenta un día después en su declaración ante la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

Desde que estallara el escándalo en el PSOE, el presidente del PP ha venido preguntando a Sánchez por la corrupción en buena parte de sus duelos parlamentarios, y hace dos semanas Feijóo anunció que le llamarían a declarar en la correspondiente comisión del Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta. Pero aquí no será Feijóo quien interpele a Sánchez, sino un senador o una senadora.

LA FINANCIACIÓN IRREGULAR "ESTÁ EN GÉNOVA"

El pasado jueves, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, el presidente volvió a defender la limpieza de las cuentas del PSOE y cargó contra el PP, subrayando que la financiación irregular tiene una sede en España y está "en la calle Génova".

Como suele ser habitual Sánchez se enfrentará en el Pleno de control a otros dos interrogantes. Por un lado, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, le pedirá pronunciarse sobre la necesidad de abordar "el fenómeno de la multirreincidencia", y, por otro, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que detalle los planes políticos de su Gobierno.

Tras Sánchez, será el turno de su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que entre el PP y Vox le dirigen cinco cuestiones. En la misma línea que su líder, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, preguntará a Montero "cuánto tiempo van a seguir ocultando la verdad a los españoles", y sus compañeros andaluces Juan Bravo y Elías Bendodo le instarán a pronunciar "por qué el Gobierno juega con los españoles", el primero, y si "se siente cómoda en el Gobierno de la corrupción", el segundo.

De su lado, en Vox, su portavoz, Pepa Millán, reclamará a la ministra de Hacienda que aclare a los españoles si cree que hoy viven mejor, mientras que su compañero de filas Ignacio Gil Lázaro le preguntará si es consciente el Gobierno de "la realidad que le cerca".

OTRAS PREGUNTAS

El PP también tiene en cartera una pregunta para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el diputado Carlos García Adanero le interrogará si "siempre ha actuado con la debida ética y diligencia".

Los 'populares', además, se dirigirán también a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para que asegure si su Gobierno garantiza el respeto al castellano, y a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el fin de que informe de cuánto va a tardar en rectificar su política de vivienda.