Espana agencias

Irene Montero exige la dimisión de Moreno y afirma que los fallos en el cribado son "consecuencia de su Gobierno"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha acudido este domingo a la concentración convocada por Amama Sevilla en la capital andaluza, donde ha exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante los errores desvelados en el programa de detección precoz que han provocado retrasos en la realización de pruebas diagnósticas contra el cáncer, los cuales, según ha advertido, no han ocurrido por "un error del sistema", sino que es "consecuencia de que gobierne Moreno Bonilla", y de "cómo gobierna el PP".

En declaraciones a los medios, Montero ha recriminado las "décadas de privatizaciones y de destrucción" y la "falta de inversión en la sanidad pública", y ha señalado que "quieren que nos vayamos a Quirón", y así "destruir la sanidad pública para que la gente no confíe en la sanidad pública y se haga un seguro privado".

También ha insistido en que "quieren hacer negocio con la sanidad y la vida de la gente" en vez de "garantizar derechos", motivo por el que ha indicado que es "tan importante que todas las mujeres" reciban "inmediatamente" la atención médica y psicológica "que sea necesaria".

Finalmente, Montero ha declarado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene que dimitir "por esta emergencia sanitaria con los retrasos en los cribados, por mentir con las derivaciones de mamografías a la sanidad privada", y también por "señalar y criminalizar a las entidades feministas y de asociaciones de mujeres que están poniendo el cuerpo, la cara y destapando las políticas de muerte".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal responsabiliza a Clavijo de la "inseguridad y violaciones" en Canarias a través de la migración

Abascal responsabiliza a Clavijo de

Puigdemont cita este lunes a la cúpula de Junts en Perpignan (Francia) para decidir si rompen con PSOE

Puigdemont cita este lunes a

Martínez pide la confianza de los ciudadanos para salir de los "40 años de gris" del PP en CyL

Martínez pide la confianza de

Open Arms recalca que su labor estos meses en Canarias no ha consistido en "rescatar" sino en "sensibilizar"

Open Arms recalca que su

Camps (Open Arms) invita a Abascal a subir al buque, en Lanzarote, para ver que la ONG "no es un enemigo"

Camps (Open Arms) invita a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez culpa a Feijóo

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

ECONOMÍA

Vuelve la ayuda al alquiler

Vuelve la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid: hasta el 50% de la renta para jóvenes, mayores y familias vulnerables

Cómo reducir el impacto fiscal de una herencia: claves legales para pagar menos en el Impuesto de Sucesiones

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Laura Encina, experta en finanzas: “La mayoría de la gente ahorra sin objetivos y eso es un error tremendo”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Real Madrid - FC Barcelona,

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el primer Clásico de la temporada aterriza en el Santiago Bernabéu

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada