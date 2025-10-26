Abascal responsabiliza a Clavijo de la "inseguridad y violaciones" en Canarias a través de la migración

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ser "el responsable de la inseguridad, de las violaciones, del crecimiento de los precios de la vivienda, del colapso de los servicios sociales y de los servicios sanitarios" que afectan a la población canaria en las islas a consecuencia de la situación migratoria que padece en la actualidad en el archipiélago.

"El señor Clavijo es responsable de la inseguridad, es responsable de las violaciones, el señor Clavijo es responsable del encarecimiento de la vivienda, es responsable del colapso de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, y por lo tanto, el señor Clavijo, tiene que insultar y hablar muy alto y poner etiquetas para eludir su responsabilidad", ha señalado el presidente de la formación en declaraciones a los periodistas tras haber sido preguntado por la reacción del dirigente regional ante sus críticas al trabajo de Open Arms.

El pasado 28 de agosto, y con motivo de las críticas de Santiago Abascal a la ONG de Open Arms --a cuyo buque se refirió como "barco de negreros"-- el presidente canario tildó de "auténtico fascista" al presidente de Vox, que había pedido "confiscar" y "hundir" el barco de la organización tras atracar en Tenerife.

Entonces, y durante una visita al barco de la ONG, comentó que cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad y "desgraciadamente lo tiene", debe ser más "prudente" con ese tipo de declaraciones.

VISITA DE ABASCAL A CANARIAS

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este domingo el puerto de los Mármoles, de Lanzarote, en su visita a Canarias, coincidiendo con la situación migratoria que afecta al archipiélago. El líder de la formación, que atenderá a los medios sobre las 12:00 horas, se topará con el fundador de Open Arms, Óscar Camps, también en la isla por la despedida de una campaña de la ONG en Canarias.

Más tarde, se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil.

La última visita del líder de la formación en Lanzarote se produjo en diciembre de 2020, cuando participó en una concentración convocada por su partido en la isla frente "a la invasión migratoria". También visitó Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, para conocer "de primera mano las preocupaciones" locales "ante las avalanchas de ilegales que han asaltado nuestras costas y ponen en riesgo el modo de vida de los canarios".