Espana agencias

Abascal responsabiliza a Clavijo de la "inseguridad y violaciones" en Canarias a través de la migración

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ser "el responsable de la inseguridad, de las violaciones, del crecimiento de los precios de la vivienda, del colapso de los servicios sociales y de los servicios sanitarios" que afectan a la población canaria en las islas a consecuencia de la situación migratoria que padece en la actualidad en el archipiélago.

"El señor Clavijo es responsable de la inseguridad, es responsable de las violaciones, el señor Clavijo es responsable del encarecimiento de la vivienda, es responsable del colapso de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, y por lo tanto, el señor Clavijo, tiene que insultar y hablar muy alto y poner etiquetas para eludir su responsabilidad", ha señalado el presidente de la formación en declaraciones a los periodistas tras haber sido preguntado por la reacción del dirigente regional ante sus críticas al trabajo de Open Arms.

El pasado 28 de agosto, y con motivo de las críticas de Santiago Abascal a la ONG de Open Arms --a cuyo buque se refirió como "barco de negreros"-- el presidente canario tildó de "auténtico fascista" al presidente de Vox, que había pedido "confiscar" y "hundir" el barco de la organización tras atracar en Tenerife.

Entonces, y durante una visita al barco de la ONG, comentó que cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad y "desgraciadamente lo tiene", debe ser más "prudente" con ese tipo de declaraciones.

VISITA DE ABASCAL A CANARIAS

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este domingo el puerto de los Mármoles, de Lanzarote, en su visita a Canarias, coincidiendo con la situación migratoria que afecta al archipiélago. El líder de la formación, que atenderá a los medios sobre las 12:00 horas, se topará con el fundador de Open Arms, Óscar Camps, también en la isla por la despedida de una campaña de la ONG en Canarias.

Más tarde, se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil.

La última visita del líder de la formación en Lanzarote se produjo en diciembre de 2020, cuando participó en una concentración convocada por su partido en la isla frente "a la invasión migratoria". También visitó Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, para conocer "de primera mano las preocupaciones" locales "ante las avalanchas de ilegales que han asaltado nuestras costas y ponen en riesgo el modo de vida de los canarios".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irene Montero exige la dimisión de Moreno y afirma que los fallos en el cribado son "consecuencia de su Gobierno"

Irene Montero exige la dimisión

Puigdemont cita este lunes a la cúpula de Junts en Perpignan (Francia) para decidir si rompen con PSOE

Puigdemont cita este lunes a

Martínez pide la confianza de los ciudadanos para salir de los "40 años de gris" del PP en CyL

Martínez pide la confianza de

Open Arms recalca que su labor estos meses en Canarias no ha consistido en "rescatar" sino en "sensibilizar"

Open Arms recalca que su

Camps (Open Arms) invita a Abascal a subir al buque, en Lanzarote, para ver que la ONG "no es un enemigo"

Camps (Open Arms) invita a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez culpa a Feijóo

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

ECONOMÍA

Vuelve la ayuda al alquiler

Vuelve la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid: hasta el 50% de la renta para jóvenes, mayores y familias vulnerables

Cómo reducir el impacto fiscal de una herencia: claves legales para pagar menos en el Impuesto de Sucesiones

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Laura Encina, experta en finanzas: “La mayoría de la gente ahorra sin objetivos y eso es un error tremendo”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Real Madrid - FC Barcelona,

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el primer Clásico de la temporada aterriza en el Santiago Bernabéu

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada