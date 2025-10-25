Espana agencias

Vox rechaza negociar con Junts una hipotética moción de censura: "Con nosotros los separatistas pinchan en hueso"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que su partido "no va a gastar ni un segundo" en hablar con Junts para negociar una hipotética moción de censura, ya que considera que los "separatistas están utilizando esta táctica para volver a tensionar y exprimir de nuevo" al gobierno de España. "Con Vox pinchan en hueso, no nos creemos nada y no les vamos a dedicar ni un segundo", ha subrayado.

Así lo ha señalado el portavoz nacional durante una visita a la capital burgalesa, donde ha remarcado que Vox "dice lo mismo tanto en privado como en público". "No vamos a gastar ni 30 segundos en hablar con separatistas", ha subrayado.

Para Fúster, se trata de una nueva "táctica de los separatistas" para tratar de "tensionar y exprimir de nuevo" el gobierno de España. "Que Junts y el PP hagan lo que les dé la gana, nosotros ya lo dijimos, solo necesitamos dos diputados para presentar una moción de censura a este gobierno de corrupción", ha expresado.

De hecho, ha hecho énfasis en que Vox "no va a negociar la disolución de España con separatistas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Atlético Mineiro y Lanús sacan una pequeña luz de ventaja en su camino a la final

Infobae

Lavreysen se corona campeón mundial de keirin y Quintero queda fuera del podio por caída

Infobae

Una nueva manifestación pide la dimisión de Mazón al año de la dana: "Es momento de reivindicación y memoria"

Una nueva manifestación pide la

Los reyes se han reunido este sábado con alcaldes de municipios afectados por incendios en Asturias

Los reyes se han reunido

Óscar López ensalza que el Gobierno de Sánchez ha "inundado" España de conectividad, con tres veces más 5G que Alemania

Óscar López ensalza que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre trata de reducir

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una descendiente de judíos sefardíes por no acreditar “vinculación con España”

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar los tratados

Embargan 2.700 euros a una madre y su hija por acumular multas de aparcamiento: “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”

ECONOMÍA

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda:

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Nunca compres un piso sin este papel, puede ahorrarte miles de euros”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María Cristina Clemente, notaria, sobre heredar con deudas: “Puedes aceptarla a beneficio de inventario y no responder con tus bienes propios”

Entregas con drones y vuelos de pasajeros sin piloto: así es el nuevo plan del Ayuntamiento para revolucionar la movilidad en Madrid

DEPORTES

Previa de LaLiga: Osasuna vs

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Real Madrid vs Barcelona

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe