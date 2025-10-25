Espana agencias

Vandalizan la sede del PP en Valencia con pintura roja y el mensaje "Manchados de sangre hasta el cuello"

Por Newsroom Infobae

La sede del PP de Valencia ha amanecido este sábado vandalizada con manchas de pintura roja en la fachada del edificio y el mensaje "Tacats de sang fins al coll" ("manchados de sangre hasta el cuello") en el suelo de la entrada. Esta acción ha sido reivindicada por el colectivo Arran.

El partido ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que muestra estas pintadas y denuncia que "es la segunda vez en menos de un año" que este colectivo ataca la sede.

"Condenamos enérgicamente el ataque y lanzamos un mensaje claro: no nos amedrentáis, nos tendréis enfrente, trabajando por los valencianos, por nuestra tierra. Por la libertad de la Comunitat Valenciana y de España, y por la democracia. Basta ya de violencia", subraya.

Por su parte, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en un mensaje publicado en sus redes sociales, critica que "el independentismo violento que mantiene a Sánchez en el poder vuelve a atacar" la sede 'popular'. "Pero no nos van a amedrentar. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, nuestra identidad y al pueblo valenciano, siempre", manifiesta.

También la alcaldesa de la ciudad de Valencia, María José Catalá, defiende, en la red social 'X', que "la violencia jamás será el camino".

"INOLVIDABLE"

Desde Arran han compartido en 'X' un vídeo donde se ven las pintadas y subrayan que el hecho de que en la dana del pasado 29 de octubre murieran personas, que haya algunas que pasan por choques postraumáticos, que dirigentes "se embolsen el dinero destinado a la reconstrucción" y que "todavía no haya dimitido nadie y todo siga como siempre" no solo es "imperdonable", sino que es "inolvidable".

