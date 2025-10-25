Espana agencias

Turull (Junts) alerta de quienes "quieren adormecer al país y los que quieren incendiarlo todo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido este sábado que lo que ha calificado como la centralidad de Cataluña no pasa por aquellos "que quieren adormecer al país y los que quieren incendiarlo todo".

En la Convenció Municipalista del partido celebrada en Barcelona, ha asegurado que no se puede permitir que los ciudadanos deban escoger "entre las políticas vacías" y las que aumentan el problema.

"Tampoco se puede permitir que al frente de los ayuntamientos haya fuerzas políticas, o que pretenden estar, que lo que hacen es recrearse en el problema, atizar los problemas, atizar la división, atizar el odio", ha añadido.

Ante eso, ha defendido que Junts es la fuerza política que se afronta los problemas sin "radicalismos, sectarismos y maximalismos".

ELECCIONES MUNICIPALES

"Quedan 19 meses para las elecciones municipales. Parece mucho tiempo, pero no es tanto. Tendremos que hacer frente a un contexto extremadamente difícil", ha alertado, y ha dicho que Junts no está para hacer discursos vacíos o buscar titulares.

"Nosotros no hemos venido a incendiarlo todo para conseguir cuatro votos. Venimos a ofrecer soluciones desde el rigor", ha insistido.

También ha defendido la política municipal como parte de la solución para resolver problemas, como la situación de los jóvenes y la calidad de los servicios públicos.

Además, ha dicho que Cataluña "necesita gobierno, liderazgo y sentido común" y que se defienda a su lengua, sus instituciones, sus clases medias, su pasado y su derecho a decidir el futuro, en sus palabras.

MUNDO LOCAL

"Cuando hablamos del mundo local hablamos de la esencia del país, hablamos de las raíces, hablamos de los pueblos y ciudades donde se construye la convivencia", ha afirmado.

También ha dicho que en el mundo local "la política adquiere sentido" porque, dice, es donde las personas dejan de ser una estadística y son un rostro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso prepara un homenaje a los últimos fusilados de Franco para el Día de las Víctimas de la dictadura

El Congreso prepara un homenaje

El PSOE plantea que las decisiones en la UE sobre defensa o fiscalidad se tomen por mayoría cualificada, sin unanimidad

El PSOE plantea que las

PNV lamenta que la suspensión de la charla de los ertzainas sea "una más" y EH Bildu pide "rigor" y no mezclarlo todo

Infobae

Chivite dice que la comisión de investigación es "una cortina de humo" para "vender una realidad que no existe"

Chivite dice que la comisión

El PP denuncia que Armengol y el PSOE han impedido dos veces debatir la ley para eliminar la nueva tasa de basuras

El PP denuncia que Armengol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo afecta el cambio de

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a un ciudadano venezolano: presentó un informe genealógico y una donación de 10 euros

De luchar contra un desahucio a enfrentarse a tres años de prisión: CaixaBank sienta en el banquillo a 19 activistas por “defender la vivienda digna”

El Museo del Prado se moderniza: por 274.000 euros busca un potente microscopio capaz de radiografiar un pelo para restaurar obras

ECONOMÍA

El Gobierno pagará 720 millones

El Gobierno pagará 720 millones de su deuda con las aerolíneas por las subvenciones de los vuelos a Canarias y Baleares

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juan Roig explica por qué un gerente de Mercadona cobra 2.100 euros al mes: “Necesitas que el trabajador se sienta bien tratado”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 25 octubre

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre