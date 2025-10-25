Espana agencias

Sales (Junts) critica que Illa "utiliza los extremos" para sacar adelante esta legislatura

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "utiliza los extremos" para sacar adelante esta legislatura y ha defendido que, a su juicio, existe una supeditación de Illa con los Comuns.

"Con solo seis diputados marcan la línea política de nuestro país", ha dicho en una entrevista en el 'Nació Digital' recogida por Europa Press este sábado, en la que Sales ha asegurado que hay un tripartido que funciona de facto, textualmente.

Asimismo, ha afirmado que Illa se "sostiene sobre el PP y Vox para tumbar muchas iniciativas de Junts en términos nacionales".

También ha señalado que allí donde gobiernan los socialistas no hay presupuestos y ha expresado que hacer grandes anuncios, como el de vivienda en el debate de política general, "es una gran irresponsabilidad sin tener presupuestos".

EL ROL DE PUIGDEMONT

Sales ha asegurado que el exilio del líder de Junts, Carles Puigdemont, es un impedimento querido por muchos, aunque ha defendido que el grupo tiene interlocución permanente con él: "El rol del presidente Puigdemont es necesario y forma parte todos los días de las rutinas de este grupo".

Preguntada por un posible relevo de candidato, Sales ha dicho que si el partido se lo estuviera planteando estarían "haciendo el juego a la represión" y ha asegurado que es, en sus palabras, impensable abrir este debate.

"No daremos nada a todos aquellos que están pendientes o babeando para ver si apartamos al presidente Puigdemont o si lo dejamos en el exilio", ha añadido.

PREOCUPACIÓN POR ALIANÇA

Respecto al ascenso de Aliança Catalana, Sales ha explicado que hace dos años que Junts habla de inmigración, de multirreincidencia y de ocupaciones: "Basta con hacer ver que nosotros estamos haciendo giros o que las encuestas dicen blanco o negro".

"Hay un relato muy interesado por explicar cada día que Junts está muy preocupado por Aliança. Dejadnos hacer nuestra política", ha defendido.

Preguntada por la idea de desnacionalización de los medios públicos que defiende Junts, Sales ha dicho que están en contra de la "uniformización de esa identidad que ha habido siempre, y de la idiosincrasia que ha formado parte siempre" de los medios públicos catalanes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vandalizan la sede del PP en Valencia con pintura roja y el mensaje "Manchados de sangre hasta el cuello"

Vandalizan la sede del PP

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Despegan dos aviones del Ejército

Azcón reivindica la gestión del PP en Aragón a pesar de la "amenaza" de la desigualdad provocada por Sánchez

Azcón reivindica la gestión del

La Junta "intuye" que los errores del cribado del cáncer de mama se remontan "incluso a la etapa del Gobierno anterior"

La Junta "intuye" que los

Valdesoto conquista a la Familia Real con sus Sidros, Comedies y su cultura viva

Valdesoto conquista a la Familia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania no cambia su postura

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar los tratados

Embargan 2.700 euros a una madre y su hija por acumular multas de aparcamiento: “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”

Un experto en motor explica por qué la normativa de la UE que permite a personas de 17 años conducir acompañados “es una evolución lógica”

Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María Cristina Clemente, notaria, sobre heredar con deudas: “Puedes aceptarla a beneficio de inventario y no responder con tus bienes propios”

Entregas con drones y vuelos de pasajeros sin piloto: así es el nuevo plan del Ayuntamiento para revolucionar la movilidad en Madrid

Tasa de basuras: cómo funciona en cada municipio y quién debe pagarla

Resultados del Super Once del 25 octubre

DEPORTES

Previa de LaLiga: Real Madrid

Previa de LaLiga: Real Madrid vs Barcelona

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche