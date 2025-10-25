Óscar López, Elma Saiz, Patxi López y Barbón participan en las jornadas del PSOE en León que cerrará Sánchez

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, participa desde hoy en las jornadas que el POSE celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León que se cerrarán mañana con la intervención del presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez.

Las jornadas de trabajo y reflexión política se celebran bajo el lema 'Atrévete a construir futuro' y se plantean como un espacio de diálogo abierto sobre las oportunidades que ofrecen los fondos europeos, la innovación, la digitalización y el desarrollo social de Castilla y León.

El encuentro culminará mañana a las 11.00 horas con un gran acto abierto a la ciudadanía en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León que contará con la participación de Pedro Sánchez y del secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

La jornada la inaugurará Javier Alfonso Cendón; la secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró Soler y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínezm a las 11.00 horas.

A continuación se celebrará la mesa de debate 'Transformación social y administración pública: los fondos europeos como motor de modernización', en la que participará Elma Saiz Delgado; la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social del PSOE, Enma López Araujo; el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT, Alberto Miguel Lorenzo y el secretario de Empleo y Protección Social de CCOO, Javier Moreno Miguel.

Asimismo, estará presente el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF y bombero forestal, Agustín Argulo Martínez y moderará la mesa la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán.

También el sábado tendrá lugar la mesa de de debate 'Digitalización, innovación y empleo de calidad: Castilla y León conectada al futuro', con la participación de Óscar López Águeda; el director general del Incibe, Félix Barrio; la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Carmen Ávila de Manueles y la emprendedora beneficiaria del Kit Digital Centro Bodhi, Ana Isabel Nava. El moderador será el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa Villahoz.

La jornada se cerrará mañana con un diálogo final bajo el título 'La importancia de Europa para Castilla y León. La cohesión territorial para ganar el futuro', que contará con la participación de Carlos Martínez y Patxi López Álvarez, y al que también se sumo ayer el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y que estará moderado por la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio.