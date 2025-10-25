Espana agencias

Los reyes se han reunido este sábado con alcaldes de municipios afectados por incendios en Asturias

Los Reyes de España, acompañados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se han reunido este sábado en Valdesoto con los alcaldes de los municipios asturianos afectados por los incendios forestales.

Entre los municipios representados estaban Cabrales, Cangas de Narcea, Caso, Ibias, Ponga, Degaña y Somiedo. En el encuentro también han estado presentes la princesa de Asturias y la infanta Sofía, quienes han participado en la reunión junto a las autoridades locales y autonómicas y con personal de los dispositivos de prevención y extinción.

AYUDAS DE ASTURIAS TRAS LOS INCENDIOS

Por el momento, el Gobierno de Asturias ha autorizado la concesión de ayudas directas para los ganaderos afectados por los incendios de agosto. En total se han autorizado ayudas por valor de 358.590 euros para 133 ganaderías. Esta medida busca compensar la pérdida de pastos comunales y privados, esenciales para la alimentación del ganado.

Se trata de ayudas que pretenden dar, según el Ejecutivo autonómico "un paso más" en la reparación de los daños por unos incendios que se propagaron con rapidez y causaron "una afectación sin precedentes" en el noroccidente del país, generaron graves desequilibrios en las explotaciones ganaderas de varias áreas de la comunidad, lo que pone en riesgo su rentabilidad y continuidad.

Las estimaciones de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria reflejan que el fuego dañó 89 pastizales públicos, 41 pastos privados y otros cinco público-privados.

