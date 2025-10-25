Espana agencias

Esteban pide "no prejuzgar" ante la imputación de Jainaga y dice que "no tiene nada que ver" con la operación de Talgo

Por Newsroom Infobae

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado ante la imputación del presidente de Sidenor, Jose Antonio Jainaga, que no se debe "prejuzgar" ni hacer "juicios de valor antes de que las circunstancias hayan sido aclaradas" y ha defendido que "no tiene nada que ver con la operación de Talgo", que "debe cerrarse este mes".

En declaraciones a los medios, Esteban se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional que investiga al presidente de Sidenor por los delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad por una presunta venta de acero a Israel para fabricar armas.

El presidente del PNV ha insistido en que no se deben hacer "juicios de valor antes de que las circunstancias hayan sido aclaradas, detalladas y juzgadas".

"Hay una acusación y la empresa también tendrá cosas que decir, y si verdaderamente tiene base o no", ha contestado Esteban, que ha insistido en que "no debemos prejuzgar" y habrá que ver "lo que sucede".

"Pero también quiero decir algo muy claro a todos los agentes implicados. Esto no tiene nada que ver con una operación que es muy importante para Euskadi, que es la operación de Talgo y que debe cerrarse este mes, tal y como estaba previsto", ha añadido el presidente del EBB.

Esteban ha insistido en que "no tiene que ver una cosa con la otra". Y por lo tanto, tengamos eso también todos claro", ha aseverado en relación a la entrada en el fabricante de trenes del consorcio vasco liderado por Sidenor y en el que también participan el Gobierno vasco, BBK y Vital.

