Espana agencias

Elma Saiz afirma que "no es de extrañar" que votantes del PP voten a Vox cuando hacen las mismas políticas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado este sábado que "no es de extrañar" que votantes del PP voten ahora a Vox, ya que hacen las mismas políticas.

En este sentido, ha dado ejemplos de la política del PP como su voto a favor de una proposición de ley de Vox para restringir la regularización de inmigrantes por arraigo. "Es que ya no hay diferencia en discurso migratorio", ha apuntado y ha agregado que "si votan como Vox, si hacen las políticas de Vox, no será de extrañar que sus votantes voten a Vox.

La ministra ha recordado que desde que en el año 2022 se puso en marcha el arraigo hay más de 640.000 personas que han visto su situación regularizada en el país, políticas que algunas personas como el Premio Nobel de Economía David Card pone como ejemplo sobre cómo se gestiona la migración.

"Ya no basta con defender lo público, hay que mejorar, hay que ampliar y en eso estamos todos los días trabajando, ampliando derechos y ampliando protección social", ha subrayado Elsa Saiz.

En este contexto, ha declarado que "ya no basta con simplemente aspirar a una inclusión", sino que es necesario trabajar todos los días por tener una sociedad mucho más cohesionada; por reconocer la diversidad, ya que fortalece a la sociedad y por tomar decisiones que no supongan proteger solamente a unos pocos, "dejando caer a familias y a trabajadores". "Construyendo entre todos una España mejor; yo creo que se trata de que cuidemos lo que nos une y que respetemos lo que nos diferencia", ha concluido.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha pronunciado de este modo en León, con motivo de su presencia en la Jornada 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León', donde ha participado en la mesa de trabajo 'Transformación social y administración pública. Los fondos europeos como motor de transformación'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Azcón garantiza un presupuesto en Aragón y carga contra Vox: "Los cobardes son los que salen corriendo de un gobierno"

Azcón garantiza un presupuesto en

La Generalitat ensalza la movilización de "más de 2.500 millones" para "garantizar la reconstrucción" tras la dana

La Generalitat ensalza la movilización

Colau critica a Junts por estar "comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana"

Colau critica a Junts por

Esteban pide "no prejuzgar" ante la imputación de Jainaga y dice que "no tiene nada que ver" con la operación de Talgo

Esteban pide "no prejuzgar" ante

Turull (Junts) alerta de quienes "quieren adormecer al país y los que quieren incendiarlo todo"

Turull (Junts) alerta de quienes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación que ha terminado

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a un ciudadano venezolano: presentó un informe genealógico y una donación de 10 euros

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El posible cierre de la central de Almaraz enfrenta al Gobierno central con los ciudadanos y eléctricas que piden prolongar su vida útil

El Gobierno pagará 720 millones de su deuda con las aerolíneas por las subvenciones de los vuelos a Canarias y Baleares

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 octubre

DEPORTES

Infobae

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo