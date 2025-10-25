Espana agencias

Colau critica a Junts por estar "comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú) ha criticado este sábado a Junts por estar "comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana".

Durante su intervención en la Escola de Formació Política de la Fundació Sentit Comú, que ella preside, ha asegurado que es un error que también ha cometido el PP, que "ha normalizado y legitimado la narrativa y la agenda de la extrema derecha".

"Algunos pensaban que Cataluña estaba fuera de estas dinámicas europeas del avance de la extrema derecha, y no. Nadie está vacunado contra los discursos de odio", ha añadido.

Además, ha advertido de que Junts "está amenazando con hacer caer el Gobierno de coalición en el Estado, cosa que querría decir abrir la puerta a que haya un Gobierno de extrema derecha".

"FRENTES POPULARES DEMOCRÁTICOS"

También se ha referido a las próximas citas electorales para alertar de que sería absolutamente inaceptable "que las fuerzas progresistas democráticas no fueran capaces de articularse, de la forma puntual que sea, pero articularse claramente, para hacer amplios frentes populares democráticos".

"Sería absolutamente imperdonable que no fuésemos capaces de articular estos frentes populares", ha insistido, y ha llamado a construir proyectos a la ofensiva e ilusionantes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elma Saiz afirma que "no es de extrañar" que votantes del PP voten a Vox cuando hacen las mismas políticas

Elma Saiz afirma que "no

Azcón garantiza un presupuesto en Aragón y carga contra Vox: "Los cobardes son los que salen corriendo de un gobierno"

Azcón garantiza un presupuesto en

La Generalitat ensalza la movilización de "más de 2.500 millones" para "garantizar la reconstrucción" tras la dana

La Generalitat ensalza la movilización

Esteban pide "no prejuzgar" ante la imputación de Jainaga y dice que "no tiene nada que ver" con la operación de Talgo

Esteban pide "no prejuzgar" ante

Turull (Junts) alerta de quienes "quieren adormecer al país y los que quieren incendiarlo todo"

Turull (Junts) alerta de quienes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación que ha terminado

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a un ciudadano venezolano: presentó un informe genealógico y una donación de 10 euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El posible cierre de la central de Almaraz enfrenta al Gobierno central con los ciudadanos y eléctricas que piden prolongar su vida útil

El Gobierno pagará 720 millones de su deuda con las aerolíneas por las subvenciones de los vuelos a Canarias y Baleares

DEPORTES

Infobae

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo