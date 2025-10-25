Espana agencias

Cinco hombres enfrentan más de 5 años de prisión tras encararse con los agentes que les pillaron con droga en Granada

La Fiscalía ha solicitado más de cinco años de prisión para cinco hombres que agredieron a los agentes que les pillaron con droga durante un cacheo en la calle Elvira de Granada, después de que ofrecieran droga a una madre que paseaba junto a su hija menor.

Los hechos se remontan a cerca de la medianoche del 14 de julio de 2022 en esta zona del casco antiguo de la ciudad. Uno de los acusados se dirigió a una mujer que iba acompañada de su hija menor para ofrecerle droga y ella se negó, tras lo que llamó inmediatamente a la Policía, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los agentes que se desplazaron al lugar localizaron a los acusados cuando bajaban las escaleras en dirección a la calle Navarrete. La Fiscalía les acusa de mantener una "actitud agresiva" y de querer "menoscabar el principio de autoridad y la integridad física" de los agentes durante el encuentro.

En el cacheo encontraron a uno de los acusados una bolsa de marihuana en un bolsillo del pantalón, y éste reaccionó encarándose con el agente que tuvo que ponerle los grilletes mientras no dejaba de dar golpes y patadas.

Otro de los acusados, para evitar que le cachearan, empujó a un agente por las escaleras y aunque evitó caerse porque se agarró al agresor ambos acabaron en el suelo y fue necesaria la intervención de varios policías para reducirlo. Este acusado tenía en su poder un bolso con doble fondo en cuyo interior se encontraron pequeñas ramas de marihuana.

Simultáneamente, uno de los agentes observó una bolsa de patatas fritas en la escalera donde se encontraban los acusados, la cual contenía marihuana y hachís embalados en plástico para su venta.

Los acusados serán juzgados en la Audiencia Provincial de Granada por un delito de tráfico de drogas, otro de atentado a funcionario público y otros dos de lesiones. Solo por los delitos de atentando se enfrentan a penas de más de cinco años de prisión y dos de ellos tendrán que indemnizar a los agentes a los que agredieron en 250 y 350 euros.

