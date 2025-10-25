Azcón garantiza un presupuesto en Aragón y carga contra Vox: "Los cobardes son los que salen corriendo de un gobierno"

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que el presupuesto para 2026 en la comunidad autónoma se presentará de forma "inminente" y ha cargado contra Vox por romper las negociaciones para apoyarlo y ha lanzado un mensaje a esta formación: "Lo valiente en política es gobernar, tomar decisiones y dar la cara; los cobardes son los que salen corriendo de un gobierno".

Azcón ha intervenido este sábado en el Día del Afiliado del PP-Aragón, que se celebra en el Parque de Atracciones de Zaragoza, y al que ha asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los presidentes provinciales, numerosos cargos institucionales del partido.

En el PP de Aragón "vamos a seguir trabajando por nuestra tierra" y eso significa "presentar un presupuesto", ha afirmado Azcón, que "será el mejor de esta comunidad autónoma".

Ha reconocido la importancia de un presupuesto, calificándolo del "instrumento más importante que un gobierno tiene para mejorar la vida de sus ciudadanos" y en Aragón "lo vamos a presentar de forma inminente".

Jorge Azcón se ha referido a la decisión de Vox de romper las negociaciones con los 'populares' sobre el presupuesto en Aragón. En este punto, ha subrayado que la causa ha sido la defensa de la democracia.

"Vox tenía un miembro dentro de su grupo parlamentario, un asesor --Marcos Francoy--, que hizo unas declaraciones incompatibles con la democracia", ha indicado, para añadir que sus manifestaciones en redes sociales eran "intolerables y racistas" y en las que "un soldado nazi pintaba una estrella de David, lo que es antisemitismo".

"¿Cómo respondemos nosotros? Pues con la democracia y con los valores" y advirtiendo que "mientras no cesasen ese asesor, nosotros no estábamos dispuestos a hablar con Vox, porque nosotros no somos Sánchez y no vamos a permitirlo todo. No. Yo tengo límites, tengo valores y tengo principios", ha expresado Jorge Azcón.

A pesar de que Vox "se dio cuenta de que tenía que echar al asesor, y lo hizo, dijeron que rompían negociaciones, bloqueando así al PP" y perjudicando a los aragoneses y "beneficiando a Sánchez".

El dirigente autonómico ha aseverado: "Nosotros vamos a dar la batalla y el consejero de Hacienda, inminentemente, va a presentar el mejor presupuesto en la historia de nuestra comunidad autónoma".

"Que le quede claro a Vox que lo valiente en política es gobernar, lo valiente en política es tomar decisiones, lo valiente en política es dar la cara, lo valiente en política es mejorar la vida de los aragoneses. ¿Quiénes son los cobardes? Los que salen corriendo de un gobierno. Esos son los cobardes", ha concluido.