Vox carga contra "paripé" de Almeida por "votar a favor" del "síndrome postaborto" y decir luego "que no va a cumplir"

La concejala de Vox Carla Toscano ha cargado este viernes contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por convertir los Plenos en un "paripé" votando "a favor" de su proposición en relación al "síndrome postaborto" para luego afirmar "que no va a cumplir" el acuerdo.

Así se ha expresado en una rueda de prensa posterior al Pleno extraordinario celebrado este viernes en Cibeles, donde se ha preguntado cuál es el "sentido democrático" y "qué estado de derecho es este" cuando las decisiones y los acuerdos dependen "de la voluntad del alcalde de turno".

"Los plenos del Ayuntamiento de Madrid son puro teatro, son un paripé. Ha sido muy desconcertante escuchar al alcalde, porque ha reconocido que el síndrome postaborto existe. Así que va a cumplir una enmienda que no se ha aprobado en el Pleno, y no va a cumplir la propuesta que sí se aprobó en el Pleno", ha subrayado Toscano.

Dice la concejala de Vox que esto es "una muy mala noticia para las mujeres" ya que "la información sobre este trauma se hará a veces sí, y a veces no, pues dependerá del criterio del funcionario o personal de turno", al tiempo que ha afirmado que "la obligatoriedad es esencial".

Durante la sesión del Pleno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la izquierda que el acuerdo plenario del 30 de septiembre sobre el supuesto síndrome del postaborto "no es de obligado cumplimiento" cuando los servicios jurídicos municipales "ya han dicho que no se va a ejecutar".

El primer edil ha mostrado un informe jurídico de los servicios municipales que le arropan en la decisión de que desde el Ayuntamiento se pueda proporcionar "información de manera libre y voluntaria, sin carácter obligacional en ningún momento" acerca del aborto "y de acuerdo a los criterios de las autoridades sanitarias", siempre desde el "ámbito de la promoción de la sanidad pública".

"Cuando se habla de dar información a las mujeres para que puedan decidir libremente, cuando se trate de darles esa información, lo que dice este informe es que en el ámbito asistencial esa información tiene carácter obligatorio y que se debe proporcionar. No es aplicable al Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, nosotros no podemos, ya que no tenemos carácter asistencial, dar esa información", ha indicado el alcalde. Cosa distinta para el Ayuntamiento cuando se trata del "ámbito de la promoción de la sanidad pública".

Esa es la razón por la que el PP, con sus votos mayoritarios, ha votado en contra del primer punto del Pleno extraordinario convocado por la izquierda de Más Madrid y PSOE, que reclamaban al Gobierno municipal que no ejecute el acuerdo plenario que obliga a difundir el denominado 'síndrome postaborto' en los centros de Madrid Salud, Espacios de Igualdad/CIAM, Samur Social y entre los trabajadores sociales del Ayuntamiento.

