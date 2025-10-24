Espana agencias

Torres reprocha al PP que "ordene a sus consejeros" abandonar el CISNS pese a "la alarma que hay" con los cribados

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al PP que "ordene a sus consejeros" de Sanidad abandonar el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), "con lo que está pasando y con la alarma que hay de mujeres que están tratándose un cáncer" y que "lo que quieren es certidumbre, datos e información".

"¿Cómo es posible?", se ha preguntado el ministro este viernes en un acto en Valencia en el que ha acusado al PP de hacer "partidismo" y ha advertido al líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, de que tiene "un problema". "Y se lo digo claramente", ha expresado.

En este sentido, ha afeado a Feijóo que no "acepte" que no ha podido ser presidente del Gobierno porque "la mayoría parlamentaria dijo otras cosas, y eso es democracia". Y ha lamentado que el líder 'popular' esté "en una situación de desespero" que está "dando votos a la extrema derecha". "El ejemplo de los menores más acompañados es clarísimo: era responder sí o no a los derechos humanos", ha apuntado.

Así, Ángel Víctor Torres ha considerado que en este momento "hay legislatura para rato", también "por el bien de los españoles", que a su juicio están "cansados de esta oposición agresiva que defiende solamente su interés frente a los intereses de la gente, que no pregunta por vivienda, por empleo, por la mejora de la sanidad o de la educación, sino que está metido en ese bucle de o gobierno yo o si no que se acabe el mundo".

"Vamos a seguir gobernando nosotros porque este mundo se merece gobiernos serios y, lamentablemente, no lo ve el PP de Feijóo, que se ha equivocado porque no acepta que a veces ganas pero pierdes. Ganas las elecciones, pero pierdes un gobierno porque la mayoría es otra", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, entre otros asuntos, en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía.

Pero los consejeros de Sanidad del Partido Popular se han levantado de la mesa del Pleno del CISNS, que se celebra este viernes en Zaragoza, después de leer un comunicado en el que denuncian "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno.

