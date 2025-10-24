Temas del día de EFE Economía del sábado 25 de octubre de 2025

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los analistas coinciden en que la inflación en España mantiene una senda de moderación que permitirá cerrar el año en torno al 2,5 % en media anual, pese a haber repuntado al 3 % en septiembre en un contexto en el que persisten tensiones inflacionistas en los servicios y en muchos alimentos.

MERCADOS ORO

Madrid - La cotización del oro pierde alrededor del 6 % respecto a los máximos históricos que registró al comienzo de la semana cerca de 4.400 dólares, corrección que algunos analistas atribuyen a la relajación en la pugna comercial entre Estados Unidos y China y a la leve recuperación del dólar.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Madrid - Los costes por el envío de paquetes suponen, cada vez más, un freno para el comercio electrónico, un tipo de consumo que en el último lustro ha más que triplicado los envíos en España, lo que supone todo un reto logístico particularmente ahora que llegan el Black Friday y la Navidad.

VUELOS EXTRAPENINSULARES

Madrid.- El Gobierno liquidará en breve más de 700 millones de euros de la deuda a las aerolíneas por las subvenciones a los tráficos entre la península, los dos archipiélagos y Ceuta y Melilla, aunque las compañías dicen que sigue debiendo entre 300 y 500 millones.

GUERRA COMERCIAL

Kuala Lumpur.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, tienen previstas negociaciones comerciales en Kuala Lumpur este viernes o el sábado en medio de renovadas tensiones entre las potencias.

CUBA CRISIS (Entrevista)

La Habana - La crisis cubana es “sistémica” y es probable que su modelo de economía planificada haya llegado “al límite”, sostiene en una entrevista a EFE el reconocido economista cubano Pedro Monreal, quien subraya que el primer paso de la reforma económica de su país debe ser siempre “político”.

AGENDA INFORMATIVA:

09:00h.- Barcelona.- CONGRESO TECNOLOGÍA.- La cuarta edición del congreso LiceoTIC reúne en Barcelona a responsables de informática de compañías de habla hispana. World Trade Center Barcelona. (Texto)

------------

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, interviene en el 'Berlin Global Dialogue', una conferencia anual de altos representantes del mundo de la política, la economía y la ciencia que debaten los retos internacionales actuales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Kuala Lumpur con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en vísperas de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza el domingo y a la que asiste Donald Trump.

05:00h.- Washington.- EEUU CHINA.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, parte rumbo a Asia oriental, donde realizará una gira que lo llevará a Malasia, Japón y Corea del Sur, donde celebrará una esperada cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, de la que se que pueda salir un acuerdo para reducir los aranceles y las restricciones comerciales entre las dos primeras potencias mundiales. (Texto)

