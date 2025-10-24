Sánchez reivindica el compromiso de España en apoyar a Ucrania por "una paz justa y duradera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes en la reunión de la Coalición de Voluntarios, el "compromiso firme" de España con el apoyo a Ucrania en los ámbitos "militares, de formación y de ayuda humanitaria", con el objetivo final de "lograr una paz justa y duradera".

El jefe del Ejecutivo ha participado por videoconferencia en la cumbre que se ha celebrado en Londres (Reino Unido), de la que han formado parte el primer ministro británico, Keir Starmer, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, y otros líderes europeos, incluyendo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que se encuentra de visita en Londres.

"Nos hemos reunido para reforzar nuestro compromiso común. España seguirá al lado de Ucrania con apoyo militar, formación y ayuda humanitaria hasta lograr una paz justa y duradera", ha afirmado Sánchez en un mensaje en la red social X.

En un comunicado, el Gobierno ha subrayado que España, en el marco de un acuerdo bilateral de seguridad, proporcionará este año 1.000 millones de euros en ayuda de material a Ucrania, así como la continuación del adiestramiento de militares ucranianos, que ya sobrepasa los 8.000 efectivos.

Además, ha recordado que España tiene intención de sumarse a la iniciativa PURL --acrónimo de Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania-- en el marco de la OTAN para la compra de equipamiento militar fabricado por Estados Unidos y destinado a Ucrania, así como la donación, a través de la AECID, de 70 generadores de electricidad para ayudar a Ucrania a afrontar el invierno.