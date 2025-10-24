PP pone a Málaga como ejemplo de gestión en vivienda y pide a Sánchez que copie sus propuestas antiokupación

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que copie las propuestas antiokupación de la formación 'popular' "cuanto antes", poniendo a Málaga como ejemplo de gestión en materia de vivienda.

Así lo ha expuesto junto a la presidenta provincial, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al tiempo que ha incidido en la "inactividad y parálisis" del Ejecutivo en materia de vivienda que, por el contrario, "es una de las grandes prioridades de los alcaldes 'populares' de la provincia y a nivel nacional".

Al respecto, Bendodo ha destacado que los alcaldes y alcaldesas "hacen lo que pueden y más en vivienda", poniendo como ejemplo al regidor de la capital malagueña, Francisco de la Torre, "con 5.000 VPO actualmente en promoción y otras 5.300 viviendas construidas y entregadas desde 2000".

Para Bendodo, "el verdadero plan de vivienda de Pedro Sánchez es el de la okupación" y ha lamentado que este y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "tienen bloqueadas a conciencia más de 30 leyes del PP en esta Cámara", entre ellas la Ley Antiokupación, que propone el desalojo en 24 horas, el incremento de penas a los okupas o la imposibilidad de empadronamiento "y que lleva en el congelador del Congreso un año y ocho meses, desde febrero de 2024".

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado el "intenso trabajo de los populares para luchar contra la situación de desamparo e inseguridad que genera la okupación y de la que Málaga no está exenta".

Así, ha recordado la creación de oficinas antiokupación en los ayuntamientos de la provincia con más de 20.000 habitantes gobernados por los 'populares', mientras que la Diputación prestará este asesoramiento técnico y jurídico en los pueblos pequeños; y ha señalado que se trata de "una herramienta útil" para atender a vecinos "que ya sufren este problema, así como para aquellas personas con viviendas vacías y sin alquilar por miedo a la okupación".

Navarro ha puesto en valor el trabajo y la iniciativa "pionera" de ayuntamientos como el de Málaga y ha señalado igualmente la labor de inspección y seguimiento que realiza la Junta "para que se cumpla esa función social de las VPO".

Así, ha recordado las 288 viviendas protegidas recuperadas por la administración autonómica que eran objeto de ocupación ilegal o donde se cometían delitos como el narcotráfico, y "a las que se les ha dado una segunda oportunidad".

Sin embargo, ha reprochado al Gobierno de Sánchez su "inacción" en materia de vivienda y ha alegado que el ministerio "dejó sin ejecutar dos de cada tres euros de su presupuesto el pasado año y que, hasta junio de 2025, apenas ha gastado el 6%".

"En esta ecuación sigue faltando la acción del Gobierno que, además, favorece la okupación", ha apuntado, con una Ley estatal de Vivienda "que genera inseguridad jurídica y con una Ley Antidesahucios que ha triplicado la okupación en ciudades como Málaga".

En este sentido, la dirigente 'popular' ha reclamado el fin de la Ley 'Prookupas', en alusión a la Ley Antidesahucios, y ha destacado que "habría menos desahucios sin una norma ideológica que ampara y da cobertura a la ocupación ilegal".

Por último, De la Torre ha subrayado la aprobación, este mismo viernes por parte de la junta de gobierno local del Ayuntamiento malagueño, de la licitación de 14 parcelas de propiedad municipal para la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible.

Además, el regidor malagueño ha recordado la creación de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda en 2015 y ha reivindicado que Málaga se alza como una de las ciudades con mayor parque público de vivienda del país.

De la Torre ha afirmado que, en materia de vivienda, desde el Consistorio "trabajamos con honestidad y transparencia desde hace años, dando respuesta a miles de malagueños; lo hacemos con sensibilidad y, sobre todo, creando seguridad jurídica", ha concluido.