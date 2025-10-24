Obermann se muestra optimista sobre la nueva empresa espacial de Airbus, Leonardo y Thales

Espana agencias

Berlín, 24 oct (EFECOM).- El presidente del Consejo de Administración del grupo Airbus, René Obermann, se mostró optimista este viernes respecto a las posibilidades de competir de la nueva empresa que formarán los negocios espaciales de su firma, Leonardo y Thales con productos y servicios como los de la constelación satelital estadounidense de Starlink.

"Tendrá la capacidad para desarrollar las últimas tecnologías y alcanzar una escala industrial que le permita competir con Starlink y la constelación de Elon Musk", dijo Obermann al aludir en el Berlin Global Dialogue que acoge la capital alemana al anuncio del jueves según el cual Airbus, Leonardo y Thales fusionarán sus divisiones espaciales en una firma que nacerá en 2027.

"Hace dos noches firmamos un acuerdo entre Thales, Leonardo y Airbus para crear una de las empresas espaciales líderes en el mundo. Queda un largo camino por recorrer", señaló Obermann, que, aún reconociendo que el proceso de creación de la compañía puede ser "complicado", la compañía tendrá opciones de competir.

"Eso es algo que Europa necesita urgentemente", abundó el presidente del consejo del grupo Airbus en una mesa redonda dedicada a los actuales cambios geopolíticos, el comercio y las alianzas internacionales.

Además, Obermann reconoció que Europa, frente a la competencia en materia tecnológica y negocio espacial que plantean compañías de países como Estados Unidos o China, lamentó que en el bloque comunitario falten "ubicaciones con suministro de energía para los centros de datos del futuro para entrenar modelos de IA" y "plataformas de lanzamiento".

Junto a Obermann intervinieron en Berlín el ministro de Comercio del Reino Unido, Chris Bryant, su homólogo indio, Piyush Goyal, además del consejero delegado del fabricante alemán de vehículos Mercedes-Benz, Ola Källenius, y la consejera delegada de la firma siderúrgica Marcegaglia, Emma Marcegaglia. EFECOM

