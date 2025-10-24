Espana agencias

Marlaska aborda con el ministro del Interior de Francia la reforma del reglamento de Frontex y el Pacto sobre Migración

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido este viernes en Madrid a su homólogo francés, Laurent Nuñez, en un encuentro en el que han abordado la reforma del reglamento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) o la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, además de constatar el "nivel de eficacia" en la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

Grande-Marlaska se ha mostrado partidario de impulsar la actuación de Frontex en terceros países, "promoviendo la prevención en origen y tránsito y flexibilizando los instrumentos de cooperación ya existentes", según ha informado Interior en una nota de prensa.

También ha expresado el "pleno compromiso" de España con la aplicación del pacto europeo migratorio en la fecha prevista, en junio de 2026, y ha insistido en la importancia de "mantener el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad", como figura en el texto inicial.

En el ámbito de la Protección Civil, el ministro ha agradecido a Francia su apoyo durante los incendios forestales sufridos por España durante el pasado verano y ha elogiado la coordinación mantenida entre ambos países y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), que demostró, en palabras de Grande-Marlaska, "la eficacia del Mecanismo Europeo de Protección Civil y la solidez de la cooperación bilateral".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP tilda de "política ficción" una hipotética moción de censura con Junts que incluya un candidato distinto a Feijóo

El PP tilda de "política

Piden 4 años a un acusado de tentativa de homicidio a 6 guardias civiles que fueron a detenerle en su casa

Piden 4 años a un

Koldo García pide citar como testigos a responsables del informe de Transportes sobre la compra de mascarillas

Koldo García pide citar como

Piden 24 años a un acusado de tentativa de homicidio a 6 guardias civiles que fueron a detenerle en su casa

Piden 24 años a un

La Fiscalía solicita 23 años y medio de prisión por el 'crimen de Nochebuena' y la defensa pide la absolución

La Fiscalía solicita 23 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España y Alemania empiezan las

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no te puede imponer la fecha de tus vacaciones”

“En España te puedes jubilar con 15 años trabajados si cumples tres requisitos”: un abogado lo explica

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

DEPORTES

Infobae

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla