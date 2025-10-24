Espana agencias

Los sindicatos critican la "montaña rusa laboral" en Stellantis Vigo

Vigo, 24 oct (EFECOM).- El sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han criticado la "montaña rusa laboral" en la fábrica de Stellantis en Vigo por la "alta actividad" en noviembre después de la parada prevista para finales de este mes por los ajustes a causa del estancamiento del mercado europeo.

Así, después de las interrupciones de la producción que afectarán a la fábrica del 29 de octubre al 2 de noviembre, la compañía, que fabrica automóviles de marcas como Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall y Fiat, prevé a continuación un escenario con intensa actividad.

A partir del día 2, habrá programación intensiva los sábados y domingos y sexta jornada para el turno de noche.

Para la CUT, se trata de una "montaña rusa laboral que no solo vulnera los derechos a la conciliación familiar y a la información clara, sino que pone en evidencia la falta de estrategia real de la multinacional".

La CUT recuerda que en los últimos meses la factoría viguesa acumuló paradas por diferentes motivos, como problemas de aprovisionamiento de piezas, logística y los ajustes generales por el estancamiento del mercado europeo que le afectan la próxima semana.

Estas interrupciones, sostiene el sindicato, "dejaron a la plantilla en constante incertidumbre". EFECOM

