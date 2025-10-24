La Guardia Civil publicará de nuevo el listado de alumnos admitidos tras un error que incluía a candidatos no aptos

La Guardia Civil publicará de nuevo el listado de alumnos admitidos para el ingreso a la escala de cabos y guardias tras detectar un error en la relación de aspirantes que ya se ha difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Europa Press que la previsión es que este sábado se publique la corrección del listado de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos y alumnas de la convocatorias de pruebas selectivas, una vez subsanado el error.

Desde la Guardia Civil se ha avisado a los afectados por correo electrónico tras detectar un fallo que llevó a que aparecieran alumnos y alumnas en la relación de admitidos provisionales, cuando en realidad no habían superado la prueba de acceso; a la vez, otros candidatos aptos no figuraran en la relación de aprobados.

El listado se ha publicado este viernes en el BOE tras la resolución, con fecha de 21 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil que incluye la relación de aspirantes para ingresar en los centros docentes de formación.

En concreto, estos candidatos habían quedado citados el día 27 de octubre en la Academia de Baeza (Jaén) o en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid) para formalizar su ingreso a los centros docentes.