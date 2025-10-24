Espana agencias

La Bolsa española se gira a la baja, cae el 0,30 % y pierde nuevamente los 15.800 puntos

Por Newsroom Infobae

Madrid, 24 oct (EFECOM).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, que abrió este viernes al alza, se ha dado la vuelta y cae el 0,30 %, con lo que pierde nuevamente el nivel de los 15.800 puntos, en una jornada en la que se conocerá el dato de la inflación en Estados Unidos.

Una hora y media después de la apertura, el IBEX 35 cotiza en los 15.748,4 puntos, tras dejarse ese 0,30 %. Las ganancias del año se reducen al 35,82 %.

En el indicador, Colonial destaca al bajar el 1,68 %, mientras que Repsol es el valor más alcista, el 1,31 %.

Telefónica cae el 1,20 %, BBVA el 0,38 % y Santander el 0,21 %; mientras que Iberdrola cotiza sin cambios e Inditex suma el 0,49 %.

En el resto de Europa, donde el euro cotiza a 1,161 dólares, los principales mercados también han cambiado de signo respecto al inicio de la sesión. París se deja el 0,30 %, Milán y Fráncfort el 0,16 %, y Londres cotiza plana.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan a esta hora una apertura mixta, mientras el mercado estará pendiente de la publicación de la inflación de septiembre de Estados Unidos y las tensiones comerciales entre este país y China.

En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, que comenzó la sesión a la baja tras dispararse esta semana, sube nuevamente, el 0,21 %, hasta los 65,55 dólares.

El oro desciende el 1,74 %, hasta los 4.053,85 dólares la onza.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,109 %. EFE

