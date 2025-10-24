La Bolsa de Shanghái gana un 0,71 % y la de Shenzhen un 2,02 %

Pekín, 24 oct (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó este viernes 27,89 puntos (+0,71 %) hasta finalizar en los 3.950,31 enteros.
Por su parte, el parqué de Shenzhen subió 263,74 puntos (+2,02 %) y cerró con 13.289,19. EFECOM
Últimas Noticias
Atlético Mineiro y Lanús sacan una pequeña luz de ventaja en su camino a la final
Lavreysen se corona campeón mundial de keirin y Quintero queda fuera del podio por caída
2-2. Lanús dilapida una ventaja de dos goles y todo queda en tablas
Mazón muestra su "respeto permanente" a la justicia tras la citación para que Maribel Vilaplana declare como testigo
Ábalos pide al Supremo que expulse a PP, Vox y Iustitia Europa del 'caso Koldo'
MÁS NOTICIAS