La Bolsa de Shanghái gana un 0,71 % y la de Shenzhen un 2,02 %

Pekín, 24 oct (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó este viernes 27,89 puntos (+0,71 %) hasta finalizar en los 3.950,31 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen subió 263,74 puntos (+2,02 %) y cerró con 13.289,19. EFECOM