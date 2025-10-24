Espana agencias

Internos de la cárcel de Brians 2 (Barcelona) interpretan la obra teatral 'La Tercera Fuga'

Por Newsroom Infobae

Internos del Centre Penitenciari Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) han interpretado este viernes la obra teatral de 'La Tercera Fuga', a la que ha asistido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha informado el departamento en un comunicado.

Se trata de una adaptación de la pieza original de Victoria Szpunberg interpretada por la compañía Sota Mínim Teatre, formada por personas internas en el centro penitenciario.

Además del conseller, han asistido la autora y directora, Victoria Szpunberg, y el coautor, Albert Pijuan, y, una vez finalizada la representación, se ha hecho un coloquio entre los internos y los artistas profesionales invitados para compartir impresiones y reflexiones sobre el proceso creativo y el significado de la obra.

