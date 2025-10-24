España envía 70 generadores a Ucrania para ayudar a la población a afrontar el invierno ante los ataques rusos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hecho entrega a la embajadora de Ucrania en Madrid, Yuliia Sokolovska, de los 70 generadores que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) va a hacer llegar a este país de cara al invierno.

Los 70 generadores, donados por España a través de la AECID, tienen una potencia de unos 7kVA y pueden trabajar en monofásico y trifásico, lo cual proporciona una gran versatilidad y permitirá a la población disponer de electricidad, iluminación y calefacción.

El envío responde a la petición urgente realizada por las autoridades ucranianas a España el pasado 8 de octubre y se llevará a cabo de forma inminente, si bien Exteriores no ha aclarado plazos por razones de seguridad.

Está previsto que se distribuyan principalmente en Sumi (noreste), una región con más de 250.000 habitantes y que ha sido especialmente golpeada por la ofensiva rusa en las últimas semanas. Aquí, según ha explicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado, durante los meses más fríos, las temperaturas oscilan entre los -5 °C de máxima y los -12 °C de mínima.

"Con esta donación, buscamos ayudar al pueblo ucraniano a afrontar un invierno que se presenta muy difícil, dados los recientes ataques rusos contra instalaciones energéticas clave y otras infraestructuras críticas, ataques que han sido de especial intensidad en los dos últimos meses", ha subrayado Albares durante el acto.

El ministro ha reiterado que "España va a estar decididamente con Ucrania ante la agresión injustificable que sufre desde hace ya tres años y medio, con un apoyo sin fisuras durante todo el tiempo que sea necesario".

Desde que se produjo la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, España, a través de la AECID y en colaboración con la cooperación descentralizada (comunidades autónomas y entidades locales), ha destinado más de 110 millones de euros en acción humanitaria para apoyar a este país.

Según Albares, se trata de "un esfuerzo sin precedentes". "Nunca antes la Cooperación Española había desembolsado un paquete de ayuda humanitaria de este calibre", ha añadido. Esta ayuda se ha canalizado en diversos ámbitos, como la asistencia a personas desplazadas internas, el desminado humanitario, el envío de generadores eléctricos, el equipamiento y rehabilitación de centros educativos o el apoyo a servicios de protección para víctimas de violencia de género.

APOYO AL PUEBLO DE UCRANIA

Así las cosas, el jefe de la diplomacia ha asegurado que "España va a seguir apoyando al pueblo y al Gobierno de Ucrania en la defensa de su libertad y su soberanía mediante nuestro apoyo humanitario, pero también político, financiero y de equipamiento militar".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha creado la Oficina de Reconstrucción de Ucrania que va a asesorar a las empresas españolas que deseen participar en la reconstrucción del país y que España acoge a más de 250.000 ucranianos, siendo el cuarto país con la mayor diáspora ucraniana dentro de la Unión Europea.

"Dijimos que vamos a estar al lado de Ucrania para hacer frente a esta guerra injusta y estamos cumpliendo nuestro compromiso", ha sostenido el ministro. "Lo seguiremos haciendo tanto tiempo como sea necesario hasta que Ucrania sea definitivamente de nuevo lo que siempre ha tenido que ser: un país libre, soberano y en paz", ha abundado.