Espana agencias

El juez suspende la vista sobre el vestuario de Petronor y da una semana de plazo para votar en asamblea el preacuerdo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El juicio previsto para este viernes en el Juzgado de lo Social de Bilbao por el conflicto tras la puesta en marcha de un nuevo vestuario en Petronor ha quedado suspendido por el juez y ha dado un plazo de una semana para que se vote en asamblea el preacuerdo que habían alcanzado UGT y CCOO con la empresa, según han informado distintas fuentes conocedoras de la decisión judicial a Europa Press.

El origen del conflicto es la puesta en marcha de un nuevo vestuario, que ha supuesto una inversión de 6 millones, y que está en un edificio que conlleva un desplazamiento para los trabajadores que entienden que, en la práctica, supone aumentar jornada laboral en 30 minutos.

Ello llevó al comité de empresa a convocar una huelga en Petronor, con la que también se pretendía denunciar el "deterioro" del mantenimiento en la refinería e "incumplimientos e interpretaciones interesadas" de los acuerdos. Finalmente, CCOO y UGT llegaron a un preacuerdo y pretendían que se votara en asamblea pero en esa asamblea se determinó que no se iba a realizar esa votación para darle el visto bueno.

Este viernes estaba previsto un juicio en Bilbao ya que se plantearon cuatro demandas, una por cada sindicato con representación en la empresa, que se acumularon finalmente en una y que eran relativas a esta cuestión.

Precisamente, el sindicato TU y varios trabajadores se han concentrado a las puertas de los juzgados este viernes para manifestar su rechazo al preacuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la empresa el miércoles, que recoge, entre otras cuestiones, "una compensación en tiempo de 15 minutos".

Finalmente, según han informado fuentes cercanas a este proceso, se ha suspendido el juicio y el juez ha dado un plazo de una semana para que se celebre una asamblea de trabajadores en la que se vote ese preacuerdo. En caso de que antes del lunes, 3 de noviembre no se haya celebrado esa asamblea y se haya votado, el juez decidirá finalmente en relación a este conflicto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP pone a Málaga como ejemplo de gestión en vivienda y pide a Sánchez que copie sus propuestas antiokupación

PP pone a Málaga como

Irene Montero acusa al PP de "gestión homicida" y exige atención inmediata a las afectadas por los cribados de cáncer

Irene Montero acusa al PP

Torres reprocha al PP que "ordene a sus consejeros" abandonar el CISNS pese a "la alarma que hay" con los cribados

Torres reprocha al PP que

Vox carga contra "paripé" de Almeida por "votar a favor" del "síndrome postaborto" y decir luego "que no va a cumplir"

Vox carga contra "paripé" de

Almeida acusa a PSOE y Más Madrid de formar parte de un Gobierno que "ha humillado, acosado y prostituido a mujeres"

Almeida acusa a PSOE y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Tejero recibe el alta

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

ECONOMÍA

Madrid estrena la nueva ‘tasa

Madrid estrena la nueva ‘tasa de basuras’: cuánto tendrás que pagar según tu barrio y si eres dueño o inquilino

Una madre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo de 19 años porque no tiene relación con él: la Justicia lo rechaza

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no te puede imponer la fecha de tus vacaciones”

DEPORTES

Previa de LaLiga: Espanyol vs

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones