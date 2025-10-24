El Hang Seng crece un 0,74 % aupado por las subidas en el sector tecnológico

Pekín, 24 oct (EFECOM).- La Bolsa de Hong Kong subió este viernes un 0,74 % en su principal índice de referencia, el Hang Seng, impulsada por los avances en los sectores tecnológico y sanitario.

El selectivo sumó 192,17 puntos, hasta situarse en los 26.160,15; mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, ganó un 0,68 %.

Entre los valores más destacados de la jornada figuraron el fabricante de semiconductores SMIC (+8,03 %), el productor de aluminio China Hongqiao (+4,29 %) y la farmacéutica Wuxi AppTec (+3,95 %).

En el lado opuesto, retrocedieron la automovilística Li Auto (-2,07 %), la promotora inmobiliaria Longfor Group (-2,13 %) y la farmacéutica CSPC Pharma (-3,90 %).

El volumen de negocio de la sesión alcanzó los 226.610 millones de dólares de Hong Kong (29.000 millones de dólares, 27.000 millones de euros). EFECOM