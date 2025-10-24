Espana agencias

El director del astillero Cardama viajará a Montevideo tras la rescisión del contrato

Por Newsroom Infobae

Guardar

Vigo, 24 oct (EFECOM).- El director general del astillero gallego Cardama, Mario Cardama, prevé viajar de forma inminente a Montevideo tras la decisión del Gobierno uruguayo de rescindir un contrato con la empresa y de interponer denuncias judiciales, ha avanzado este viernes José García Costas, accionista de la compañía.

Según García Costas, que no forma parte de la dirección del astillero Cardama, el propósito del viaje es "tratar de resolver este tema".

García Costas, que preside la feria internacional Navalia, ha expresado su temor a la repercusión que puede tener en el sector la decisión del Gobierno uruguayo.

El Gobierno uruguayo anunció este miércoles que rescindirá el contrato firmado en 2023 con Cardama para construir dos buques de patrulla oceánica tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.

"Puede ser malo para el sector naval gallego", comentó García Costas durante su intervención en la jornada ‘La triple hélice del futuro naval: tecnología, energía y datos’ organizada por Navalia.

El sector naval gallego "en líneas generales está bien", dijo García Costas, pero lamentó que la decisión de Uruguay representa "un incidente que puede tener cierta gravedad".

García Costas aseguró que, si bien es accionista de Cardama, no participa en la dirección técnica del astillero, y expresó su deseo de que el asunto "se resuelva, porque puede ser malo para el sector naval" de Vigo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, indicó en una conferencia de prensa el pasado miércoles que hay indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales civiles y penales. EFECOM

1011804

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Draghi ve en el 'federalismo pragmático' el camino para evitar que Europa sea pisoteada

Infobae

Los sindicatos critican la "montaña rusa laboral" en Stellantis Vigo

Infobae

Temas del día de EFE Economía del sábado 25 de octubre de 2025

Infobae

Arce celebra la aprobación, "aunque tarde", de créditos en el Legislativo de Bolivia

Infobae

El petróleo Brent baja un 0,08 %, hasta 65,94 dólares

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rocambolesca historia del Picasso

La rocambolesca historia del Picasso perdido: lo ‘robó’ una vecina que creyó que era un paquete olvidado en el portal

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 24 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Canarias y Extremadura presentan la mayor tasa de paro juvenil de España con más del 33% de menores de 25 años desempleados

Números ganadores del Super Once del 24 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre