Detenciones de inmigrantes del Gobierno Trump llenan los bolsillos de cárceles privadas

Por Newsroom Infobae

Nueva York, 24 oct (EFECOM).- La política antiinmigración del presidente Donald Trump está llenando los centros de detención de inmigrantes a través de EE.UU., pero también los bolsillos de las empresas de prisiones privadas más grandes del país, Geo Group y CoreCivic.

CoreCivic y Geo Group reportaron grandes ganancias para el segundo trimestre de este año, y se espera que sus beneficios sigan en aumento de cara a sus próximos informes de resultados, que se publicarán el 5 y el 6 de noviembre, respectivamente.

La agenda de detenciones y deportaciones del Gobierno de Trump, ejecutada principalmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), está respaldada con un presupuesto sin precedentes de 30.000 y otros 45.000 millones de dólares parta construir nuevos centros de detención para adultos y menores.

De acuerdo con el segundo informe trimestral de la compañía divulgado en agosto, GEO Group obtuvo unos ingresos totales de 636,2 millones de dólares, un incremento respecto al mismo periodo del año anterior, de 607,2 millones.

El director ejecutivo de la compañía consideró estas cifras como un "progreso significativo" para lograr la meta de crecimiento, según se detalla en la página web de la empresa.

Geo Group, la principal contratista de ICE, espera que los ingresos para el próximo trimestre sean de entre 650 a 660 millones de dólares.

Mientras que CoreCivic reportó ganancias por 538,2 millones, un 9,8 % más que en el segundo trimestre del año pasado, y se espera que en el próximo reporte sigan el mismo rumbo.

Las ganancias de las dos principales compañías muestran en detalle cómo estas empresas se están beneficiando de la agenda antiinmigración de Trump, destacó el diario prismreports.org.

Ambas compañías firmaron contratos con el Gobierno federal para aumentar las camas en sus instalaciones de detención, además de los nuevos contratos que han firmado para reabrir instalaciones vacías.

"Lo que están haciendo es atroz; no hay otra manera de describir el hecho de sacar provecho del sufrimiento humano", dijo al medio Paolo Almirón, coordinador de medios del grupo de defensa Resistencia en Acción Nueva Jersey. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

